Suspenderán suministro de agua por 72 horas en colonias de Ecatepec por mantenimiento en Planta Tulpetlac (Diana Cortés)

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) inició labores de mantenimiento programado en la Planta Tulpetlac, infraestructura que opera el caudal del Ramal Los Reyes–Ecatepec, lo que provocará la suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas colonias del municipio de Ecatepec durante un periodo aproximado de 72 horas.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos comenzaron a partir de las 20:00 horas, y tienen como objetivo garantizar el adecuado funcionamiento de la planta, así como mejorar la operación del sistema hidráulico que abastece a varias comunidades de la zona. Estas acciones forman parte del mantenimiento preventivo necesario para evitar fallas mayores y asegurar un servicio más eficiente a largo plazo.

Las colonias que se verán afectadas por la suspensión del suministro son San Carlos, la parte alta de Tulpetlac, Francisco Villa, Atzolco, Sánchez y Compañía, Laureles y Panorámica, donde se prevé una disminución o ausencia total de agua potable durante el periodo que duren los trabajos.

Ante esta situación, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) informó que implementará un operativo especial de apoyo para atender a la población afectada mediante el suministro de agua a través de pipas cisterna, con el fin de reducir las molestias ocasionadas por la suspensión temporal del servicio.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener a la mano su último recibo de pago de agua, ya que este documento será solicitado para brindar la atención correspondiente y agilizar el apoyo con las pipas. Asimismo, se recomendó hacer un uso responsable del agua almacenada y priorizar las actividades básicas mientras se restablece el suministro.

Sapase Ecatepec señaló que el operativo de distribución de agua se realizará de manera ordenada y conforme a la demanda de las colonias afectadas, por lo que pidió comprensión y colaboración a los habitantes durante el tiempo que duren los trabajos de mantenimiento.

Por su parte, el Gobierno Municipal reiteró que estas labores son necesarias para fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el servicio a mediano y largo plazo, subrayando que el mantenimiento preventivo permite evitar afectaciones más severas en el futuro, especialmente durante temporadas de alta demanda.

Las autoridades también exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se estarán dando a conocer avances sobre los trabajos y el momento en que el suministro de agua comience a normalizarse en las colonias afectadas.

Ecatepec se mantiene trabajando de manera coordinada con instancias federales y organismos operadores para garantizar el acceso al agua potable, destacando que acciones como estas forman parte del esfuerzo por mejorar los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía.