Vinculan a proceso, por doble feminicidio, al asesino de Cuautitlán

Detenido Eric Ricardo "N". (FGJEM)

Eric Antonio “N”, sujeto que presuntamente asesinó a Teresita y Cindy, su suegra y pareja, respectivamente, en un domicilio en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

El Agente del Ministerio Público expuso que, el pasado 12 de enero, Eric Antonio “N”, acudió a un domicilio ubicado en el municipio de Cuautitlán, en donde habitaban su ex suegra y su ex pareja sentimental, donde las habría asesinado.

Después, Eric Antonio “N”, habría llevado a la menor, hija de Cindy, a una guardería y posteriormente habría buscado ayuda para ocultarse, por lo que, el 13 de enero se trasladó al municipio de San Martín de Las Pirámides a casa de un familiar, donde recibió numerario para poder trasladarse al estado de Guerrero, en donde, sería recibido por su cómplice Alejandro “N”, quien le ayudaría a encontrar trabajo y ocultarse.

El 14 de enero, Eric Antonio “N” habría llegado al puerto de Acapulco, inicialmente se alojó en un hotel y posteriormente se trasladó a un departamento ubicado en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200 con el apoyo de Alejandro “N”.

Una vez identificado el posible paradero del investigado, elementos de seguridad se trasladaron al sitio, donde finalmente fue capturado el 17 de enero pasado.

Previamente, las fuerzas federales y estatales también lograron la aprehensión de Alejandro “N”, sujeto que contaba con orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, el 2022, en Cuautitlán, Estado de México.

Primera vinculación a proceso

En la primera audiencia, el juez confirmó que existen elementos suficientes para determinar que Eric Antonio “N” habría agredido sexualmente a su expareja sentimental en el año 2018.

De acuerdo a la investigación, Eric Antonio “N”, habría agredido a quien era su pareja sentimental en una casa en Cuautitlán, sin embargo, la víctima, por temor a sufrir más agresiones, pues al parecer, fue amenazada con privarla de la vida si lo hacía, no accedió a continuar con la denuncia.

No obstante, el pasado 15 de enero se decidió iniciar la denuncia, al enterarse que Eric Antonio “N” se encontraba detenido por el doble feminicidio.

Previamente, una jueza dictó la medida cautelar de prisión preventiva a Eric Antonio “N” por el asesinato de su pareja y suegra.

El niño narró que el pasado 12 de enero, Eric Antonio “N” acudió a la casa de Cindy, en la colonia San Francisco Cascantitla, con el pretexto de llevarle algunas prendas. Al no encontrarse la mujer en el domicilio, el criminal habría golpeado brutalmente a su “abu”, Teresita, la amarró de los brazos y le colocó un objeto en el rostro para bloquearle la vista y después asfixiarla hasta quitarle la vida.

Mientras ocurrían los hechos, el menor, dijo, se encontraba escondido, con miedo, dentro de este hogar, al mismo tiempo en que Eric Antonio “N” esperaba en el domicilio a la llegada de Cindy, para también asesinarla.

Después, explicó el menor, cuando su padre terminó de asesinar a su madre y abandonó el predio, él salió de su escondite e ingresó a la habitación donde se encontraban los restos de Teresita, donde también estaba el cadáver de una perrita, que Eric Antonio “N” mató.