Avanza el Tren de Repavimentación en Nezahualcóyotl

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de la población, el Gobierno de Nezahualcóyotl continúa con el Tren de Repavimentación, un programa enfocado en la rehabilitación de calles y avenidas prioritarias del municipio. En esta ocasión, se registran avances significativos en los trabajos que se realizan sobre la avenida Adolfo López Mateos, una de las vialidades más transitadas de la demarcación.

Desde temprana hora, maquinaria pesada y personal especializado se encuentran laborando en esta importante avenida, con el objetivo de renovar la carpeta asfáltica, mejorar las condiciones de tránsito y reforzar la seguridad tanto de automovilistas como de peatones. Las autoridades municipales señalaron que esta obra responde a una demanda constante de la ciudadanía, que por años solicitó mejores condiciones en esta vialidad.

El Tren de Repavimentación forma parte de una estrategia integral que busca atender de manera progresiva el deterioro de las vialidades, causado principalmente por el paso constante de vehículos y las condiciones climáticas. Con estos trabajos, se pretende reducir accidentes, agilizar la movilidad y brindar mayor comodidad a quienes utilizan diariamente esta avenida para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y hogares.

Durante la supervisión de los avances, autoridades municipales destacaron que la rehabilitación de la avenida Adolfo López Mateos no solo impacta de manera positiva en la movilidad, sino que también contribuye a mejorar la imagen urbana de Nezahualcóyotl. Asimismo, señalaron que se mantiene una comunicación constante con vecinos y comerciantes de la zona para minimizar afectaciones durante el desarrollo de la obra.

El gobierno local informó que estos trabajos permitirán dar continuidad a la repavimentación de más calles y avenidas en distintas colonias del municipio. El objetivo es ampliar la cobertura del programa y atender zonas que presentan mayor desgaste, priorizando aquellas vialidades con alto flujo vehicular y peatonal.

Vecinas y vecinos de la zona han expresado su satisfacción por el avance de los trabajos, al considerar que la repavimentación representa un beneficio directo para su vida diaria. Señalaron que contar con calles en mejores condiciones facilita los traslados, reduce tiempos de recorrido y disminuye los daños a los vehículos.

Las autoridades reiteraron que el Tren de Repavimentación continuará recorriendo diversas colonias de Nezahualcóyotl, como parte del compromiso de trabajar de manera constante para mejorar la infraestructura urbana. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución en las zonas donde se realizan obras y a respetar los señalamientos viales temporales.