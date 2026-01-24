Ecatepec refuerza acciones de limpieza de barrancas para prevenir inundaciones

Con el objetivo de prevenir inundaciones, mejorar el entorno urbano y reforzar la seguridad de las comunidades, el Gobierno Municipal de Ecatepec llevó a cabo una nueva jornada de Limpieza de Barrancas en la comunidad de Santa Clara Coatitla, como parte de las acciones permanentes para el cuidado del espacio público.

Desde temprana hora, personal de todas las áreas del H. Ayuntamiento de Ecatepec se dio cita en la zona para participar en estas labores, las cuales fueron encabezadas por la Presidenta Municipal, Azucena Cisneros Coss, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y servidores públicos para atender problemáticas que afectan directamente a la población, especialmente durante la temporada de lluvias.

Durante la jornada, se realizaron trabajos de retiro de basura, desechos sólidos, maleza y materiales que obstruían el cauce natural de la barranca, lo que representa un riesgo de desbordamientos e inundaciones en zonas habitacionales cercanas. Estas acciones buscan reducir posibles afectaciones a viviendas, vialidades y servicios básicos, además de mejorar la imagen urbana del municipio.

Autoridades municipales señalaron que la acumulación de residuos en barrancas y canales es una de las principales causas de inundaciones en Ecatepec, por lo que estas jornadas de limpieza se han convertido en una estrategia prioritaria para mitigar riesgos y proteger a las familias. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en estos espacios y contribuir al cuidado del medio ambiente.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, reiteró que un municipio limpio es también un municipio más seguro, ya que la limpieza de espacios públicos no solo previene desastres naturales, sino que también ayuda a mejorar las condiciones de salud y convivencia entre los habitantes. Agregó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración de trabajar con honestidad y cercanía con la población.

Además de la limpieza, el personal municipal realizó labores de desazolve y revisión de zonas consideradas de riesgo, con el fin de detectar posibles problemáticas y atenderlas de manera oportuna. Estas tareas se desarrollan de manera coordinada entre distintas áreas del ayuntamiento, lo que permite una atención más integral y eficiente.

El Gobierno de Ecatepec informó que estas jornadas continuarán realizándose en distintas comunidades del municipio, especialmente en aquellas donde existen barrancas, ríos o canales que requieren mantenimiento constante. De esta forma, se busca fortalecer la prevención y reducir los efectos de las lluvias intensas.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de seguir impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes y transformen el municipio, bajo el lema #EcatepecCambiaContigo y #CambioConHonestidad, invitando a la ciudadanía a sumarse a estas iniciativas en favor de un entorno más limpio y seguro para todas y todos.