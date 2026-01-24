Gobierno de Tlalnepantla impulsa jornadas intensivas de servicios públicos

Con el propósito de mejorar la imagen urbana, dignificar los espacios públicos y fortalecer el tejido social, el Gobierno de Tlalnepantla llevó a cabo jornadas intensivas de servicios públicos en diversas comunidades del municipio, como parte de una estrategia integral para atender de manera directa las necesidades de la población.

Durante estas jornadas, personal de distintas áreas del ayuntamiento realizó trabajos de limpieza y rehabilitación de espacios públicos, los cuales presentaban acumulación de basura, maleza y deterioro. Con el uso de herramientas y maquinaria, se logró recuperar áreas verdes, banquetas y zonas comunes que ahora podrán ser utilizadas de forma segura por vecinas y vecinos.

Además de las labores de limpieza, se llevó a cabo la entrega de plantas, con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente y promover una cultura de respeto por la naturaleza. Estas acciones buscan no solo embellecer el entorno urbano, sino también generar conciencia sobre la importancia de preservar áreas verdes que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

Como parte de estas jornadas, también se ofrecieron esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, una medida enfocada en el bienestar animal y en el control responsable de la población de mascotas. Autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones ayudan a prevenir el abandono, reducir la presencia de animales en situación de calle y promover la tenencia responsable entre la ciudadanía.

El gobierno municipal destacó que estas jornadas intensivas permiten acercar los servicios públicos a la población y atender problemáticas de manera directa, fortaleciendo el vínculo entre autoridades y comunidad. Asimismo, se resaltó que el trabajo coordinado entre distintas dependencias hace posible una atención más eficiente y con mejores resultados.

Vecinas y vecinos de las zonas beneficiadas reconocieron la importancia de estas acciones, ya que contribuyen a mejorar el entorno donde viven y a generar espacios más limpios, ordenados y seguros. La recuperación de áreas públicas también favorece la convivencia social y la participación comunitaria, elementos clave para el desarrollo del municipio.

Las autoridades municipales informaron que estas jornadas continuarán realizándose de manera permanente en diferentes colonias, con el fin de garantizar que más comunidades se vean beneficiadas con servicios de limpieza, mantenimiento urbano, cuidado ambiental y atención al bienestar animal.

El Gobierno de Tlalnepantla reiteró su compromiso de trabajar todos los días para transformar el municipio, dignificar los espacios públicos y fortalecer el tejido social, impulsando acciones que generen un impacto positivo en la vida cotidiana de las familias. Con estas jornadas intensivas, se avanza en la construcción de un Tlalnepantla más limpio, ordenado y con mejores condiciones para todas y todos.