Edomex garantiza avance acelerado en reconstrucción del Periférico Norte; 40 máquinas trabajan sin interrupciones

La rehabilitación se realiza de manera ininterrumpida y contempla pavimentación, señalización e iluminación.

La reconstrucción del Periférico Norte avanza con trabajos simultáneos en cuatro tramos de la vialidad y jornadas continuas, tanto diurnas como nocturnas, con el objetivo de concluir la rehabilitación de 108 kilómetros antes del 30 de abril de este año, informó el Gobierno del Estado de México.

Las labores se desarrollan en ambos sentidos de circulación, desde Tepotzotlán hacia la Ciudad de México y del antiguo Toreo en dirección a Tepotzotlán. Para ello se utilizan de manera permanente alrededor de 40 máquinas especializadas, lo que permite acelerar los tiempos de ejecución y reducir las afectaciones a la movilidad en una de las vías con mayor carga vehicular de la zona metropolitana.

De acuerdo con la Junta de Caminos del Estado de México, los trabajos se realizan de forma ininterrumpida y contemplan la intervención integral de la carpeta asfáltica, así como acciones complementarias de imagen urbana. En cada tramo operan hasta 10 equipos de maquinaria pesada, lo que ha permitido alcanzar avances promedio de hasta cuatro kilómetros diarios en los procesos de fresado y pavimentación.

Joel González Toral, director de la Junta de Caminos estatal, explicó que la estrategia consiste en intervenir de manera paralela los cuatro cuerpos de la vialidad para acortar los plazos de ejecución. Señaló que esta dinámica busca cumplir con el calendario establecido desde el inicio de la obra y atender el deterioro acumulado en distintos puntos del Periférico Norte.

La maquinaria utilizada incluye fresadoras, camiones de volteo, barredoras, petrolizadoras, pavimentadoras tipo finisher y vibrocompactadores, tanto de rodillo como neumáticos. Con este equipo se realizan tareas de retiro de la carpeta dañada, colocación de nuevas capas asfálticas y compactación, además de trabajos posteriores de señalización horizontal y vertical.

El proyecto contempla una inversión superior a mil 200 millones de pesos y, según datos oficiales, beneficiará a más de 15 millones de usuarios que transitan por esta vialidad. En promedio, por el Periférico Norte circulan diariamente alrededor de 204 mil vehículos, lo que lo convierte en uno de los corredores más relevantes para la movilidad entre el norte del Valle de México y la capital del país.

Para reducir el impacto en el tránsito, las autoridades indicaron que las intervenciones de mayor magnitud se concentran en horarios nocturnos, cuando disminuye el flujo vehicular. No obstante, las labores continúan durante el día con trabajos que requieren menor ocupación de carriles o que se realizan en zonas específicas previamente delimitadas.

Además de la rehabilitación de la superficie de rodamiento, el plan incluye acciones de balizamiento, señalización, pintura y mejora del alumbrado público, con el propósito de incrementar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación una vez concluidas las obras.

La reconstrucción del Periférico Norte forma parte del programa denominado 2026, Año de las Obras en el Estado de México, mediante el cual el gobierno estatal plantea la recuperación de vialidades y espacios públicos en distintos municipios de la entidad. Según la administración mexiquense, esta estrategia busca atender rezagos en infraestructura urbana y contribuir a la mejora del entorno y la conectividad en zonas con alta densidad poblacional.

Las autoridades estatales señalaron que, de mantenerse el ritmo actual de trabajo, la obra podrá concluirse en la fecha prevista, lo que permitiría restablecer por completo la operación de la vialidad con mejores condiciones para el tránsito cotidiano y el transporte de personas y mercancías.