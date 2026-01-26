Captural al “Oso” y a “Rafita” de “Los Malportados” en Iztapalapa

Detenidos Rafael "N" y David "N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Rafael Cuevas Zaragoza, alias “Rafita” y David Ibañez Ibarra, alias “El Oso”, identificados como integrantes de “Los Malportados”, dedicados a la venta y distribución de droga, extorsión, homicidio, robo y portación de armas de fuego, que opera en las zonas poniente y oriente de la ciudad.

“Rafita” y “Oso” cuentan con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado, uno de ellos por hechos ocurridos el cuatro de septiembre de 2025 en la colonia Miraflores, de la alcaldía Iztapalapa.

La captura de estos criminales ocurrió cuando dos personas resultaron lesionadas por arma de fuego en la calle La Mora y José Clemente Orozco, en la colonia Barrio de Guadalupe, en la alcaldía Iztapalapa

Monitoristas les dieron seguimiento a los sicarios, mientras que policías iniciaron con la persecución de los responsables, que huyeron a bordo de una motocicleta color negro, hasta que les dieron alcance en la esquina de las calles Zacatlán y Cerrada de Azalea, en la colonia Lomas de San Lorenzo.

Una vez interceptados, les aseguraron un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, un chaleco balístico, dos cascos de motociclista y un teléfono celular.

Fundación del Cártel Nuevo Imperio y Los Malportados

“Los Malportados” son una facción del Cártel Nuevo Imperio”, un grupo que habría surgido aproximadamente en 2017, luego de la captura de Damaso López Núñez alias “El Licenciado” y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano. El grupo está relacionado con diversas actividades ilícitas, como delitos contra la salud, homicidio, extorsión, secuestro y el robo de vehículo.

Su zona operación abarcaría las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla de Baz y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Además, sostenía disputas con otros grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y “La Familia Michoacana”, por el control de esos territorios, así como por la toma de puntos de venta y trasiego de droga.

Uno de sus enemigos, del Cártel de Jalisco Nueva Generación anunció que tomarían la operación delictiva en el municipio de Naucalpan para “hacer una limpia” y señalaron a la policía de esa demarcación de tener alianzas con “El 20”.

Tras la captura del “20″, Gustavo Aldair “N” alias “El Malportado” y/o “19”, tomó el mando del grupo criminal y se puso al frente de la célula delictiva “Los Malportados”.

“El Malportado” y/o “19” está identificado como objetivo prioritario generador de violencia en la Ciudad de México, especialmente en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac, así como en el estado de Morelos y el Estado de México.