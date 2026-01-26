Controlan incendio en el ex Cine Tlatelolco; no hubo personas lesionadas

Un incendio registrado la mañana de este lunes al interior del ex Cine Tlatelolco, inmueble actualmente en estado de abandono, fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas, informaron autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras recibir el reporte del siniestro, personal de la Dirección General de Gobierno y de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación activó los protocolos de emergencia correspondientes y acudió al lugar para atender la situación. En las labores participaron también elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información disponible, el fuego se habría originado por la quema de basura al interior del inmueble. Las acciones conjuntas permitieron sofocar las llamas y evitar su propagación a predios colindantes, además de mantener acordonada la zona durante las labores de control y enfriamiento.

Una vez extinguido el incendio, las autoridades realizaron una valoración del área para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad en el perímetro. No se registraron daños a personas ni fue necesaria la evacuación de vecinos de la zona.

El ex Cine Tlatelolco permanece sin uso desde hace varios años y ha sido señalado por habitantes del área como un punto vulnerable debido a su condición de abandono. Las autoridades locales indicaron que se mantendrá vigilancia en la zona para prevenir nuevos incidentes.