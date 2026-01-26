Disminuye la perceción de inseguridad 7.9% en la GAM

El alcalde de la alcaldía Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, informó que la demarcación comenzó a revertir la inseguridad, de acuerdo con los resultados de diciembre de 2025 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la percepción de inseguridad en la demarcación disminuyó 7.9 por ciento, al pasar de 73.2 a 65.3 por ciento, una de las reducciones más significativas en la Ciudad de México.

Este avance colocó a la alcaldía como el tercer lugar entre las alcaldías capitalinas con mayor reducción en la percepción de inseguridad, el edil aseguró que este avance es consecuencia de una estrategia de seguridad firme acompañada de políticas de bienestar social.

Entre las acciones emprendidas desde el inicio de su administración destacan el incremento del número de elementos de la Policía Auxiliar, el fortalecimiento del parque vehicular —que hoy suma 112 patrullas— y la construcción del Centro de Inteligencia, desde donde se comienzan a monitorear en tiempo real las primeras 4 mil 500 cámaras de videovigilancia distribuidas en toda la demarcación.

Estos esfuerzos, aseguró el edil, no sólo se reflejan en encuestas, sino en la incidencia delictiva. Durante 2025, la alcaldía registró la reducción de todos los delitos de alto impacto, entre ellos una disminución del 31 por ciento en homicidios dolosos y del 41.82 por ciento en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.

“Estamos asumiendo la seguridad como un compromiso. Estamos pacificando la alcaldía y son números que dan cuenta de lo que se está convirtiendo. La percepción es más lenta, que la gente allá afuera pueda contestar si se sienten seguros o no es más lento, pero estos resultados la gente los siente”, afirmó Lozano.

En el mismo balance anual, el alcalde dio a conocer que Gustavo A. Madero se convirtió en 2025 en la alcaldía con mayor recaudación de recursos autogenerados en la Ciudad de México, al alcanzar un total de 59 millones 443 mil 968.81 pesos, lo que representa un incremento del 92 por ciento en comparación con administraciones anteriores.

Los ingresos por aprovechamiento de la vía pública crecieron 187 por ciento, con una recaudación de 8 millones 306 mil 175 pesos, mientras que los ingresos por giros mercantiles aumentaron 275 por ciento, al alcanzar 987 mil 225 pesos durante el año.

Este dinero es el que pagan los comerciantes allá afuera, pero en lugar de que llegara la alcaldía llegaba a un líder, llegaba a una oficina de gobierno en bolsas y esto era corrupción. Este dinero es el que siempre se ha pagado, sólo que antes se pagaba a funcionarios corruptos y hoy está reflejado en las arcas de esta alcaldía”, sostuvo.

Finalmente, Janecarlo Lozano informó que al asumir el cargo en octubre de 2024 se emprendió un combate frontal contra estas prácticas, lo que derivó en la denuncia de 25 ex funcionarios públicos de distintas jerarquías ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes actualmente son investigados por el delito de corrupción.