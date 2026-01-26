Edoméx abre preinscripción en línea para educación básica 2026-2027

El Gobierno del Estado de México dio a conocer la convocatoria del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) para el proceso de preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, el cual se llevará a cabo exclusivamente en línea del 9 de febrero al 20 de marzo.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), el trámite está dirigido a madres, padres y tutores de aspirantes a educación básica que busquen un espacio en escuelas públicas de los subsistemas estatal y federalizado, ubicadas en los 125 municipios de la entidad.

El registro es personal, gratuito y debe realizarse a través del portal oficial del gobierno estatal.

Para completar la preinscripción, se solicita la Clave Única de Registro de Población (CURP) del aspirante, su acta de nacimiento, un correo electrónico del padre, madre o tutor, así como la selección de cinco opciones de escuelas cercanas al domicilio.

En caso de que el aspirante tenga hermanos inscritos en alguno de los planteles solicitados, también se deberá proporcionar la CURP correspondiente.

La autoridad educativa informó que la asignación de lugares se realizará con base en criterios de prioridad establecidos en la convocatoria, entre los que se consideran la cercanía del plantel al domicilio del estudiante y la existencia de hermanos inscritos en la institución solicitada.

Los resultados del proceso se darán a conocer el 31 de julio de 2026 a través del portal oficial del Gobierno del Estado de México, mientras que los listados de asignación se colocarán a partir del 3 de agosto en las escuelas participantes.

Para resolver dudas o ampliar la información, la SECTI puso a disposición el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México, así como líneas directas del área de información y sistemas, además de correos electrónicos específicos para cada nivel educativo.