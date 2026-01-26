EdoMéx destina 48.8 mdp al Boulevard Teotihuacán-Maquixco para mejorar la movilidad

Trabajos de reconstrucción al Boulevard Teotihuacán-Maquixco

Siguiendo la finalidad que tiene el Estado de México de transformar los espacios públicos y convertirlos en espacios funcionales y dignos, el gobierno designo una inversión de 48.8 millones de pesos al programa de Obra Pública para ampliar la capacidad del Boulevard Teotihuacán-Maquixco y así mejorar la movilidad de 76 mil habitantes.

Carlos Maza, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) superviso la obra de casi un kilómetro e informó que los trabajos llevan un avance del 50%. Se están realizando trabajos de demolición total de la estructura anterior para reconstruir las capas de base y sub-base, así se permite la creación de una vialidad completamente nueva que a demás aumentara su capacidad al pasar de dos a cuatro carriles.

También se construye un camellón central, una ciclo pista nueva y se mejoran las instalaciones de drenaje pluvial, banquetas y alumbrado para brindar beneficio y seguridad no solo a los conductores sino a los peatones que transiten la zona.

El titular de la Sedui declaró que la meta es devolver el esplendor a los espacios emblemáticos y reconocer la modernización de la infraestructura como un motor de desarrollo para la comunidad.

Con este proyecto se garantizan traslados más eficientes y seguros para residentes y turistas que visitan las zonas arqueológicas, mejora la conectividad y economía, lo que coloca a Teotihuacán como un destino de clase mundial.

Con este tipo de obras, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez mejora la imagen urbana de la región, eleva directamente la calidad de vida y el bienestar de las familias teotihuacanas y reafirma “2026, Año de las Obras en EdoMex”.