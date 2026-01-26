“En 2025 se destinaron 1700 mdp para Utopías y no hay ninguna terminada”, señala diputada

La jefa de Gobierno prometió 100 Utopías nuevas

La diputada Liz Salgado, del grupo parlamentario del PAN en el Congreso capitalino, llamó al Gobierno local a emitir un informe real sobre las Utopías ya que en 2025 se destinaron 1 mil 700 millones de pesos para la construcción de 15 proyectos en cada una de las alcaldías, pero a la fecha no hay ninguna terminada.

“Si un programa del Gobierno de la Ciudad le quedó a deber a la ciudadanía el año pasado, sin duda fueron las Utopías”, dijo. Y señaló que este 2026 serán 800 millones de pesos más que el año anterior, para el mismo fin, es decir, se destinarán 2 mil 500 mdp para estos proyectos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, prometió durante su campaña política construir 100 Utopías en la Ciudad de México, tras más de un año de gestión, no hay una sola de las proyectadas en funcionamiento.

La legisladora recordó que en noviembre del año pasado, cuando compareció el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, informó que sólo estaban en construcción 12, con un avance de 60%.

Liz salgado informó que diversos medios han publicado fotos de las construcciones en distintas alcaldías y se puede ver que a las obras aún les falta mucho para estar en condiciones de inaugurarse e iniciar operaciones. Lo que tampoco será inmediato, precisó, pues aún deben equiparse, capacitar al personal y preparar toda la logística para su operación.

“Hace unas semanas visitamos el deportivo Los Galeana para verificar el estado de los perros del Refugio Franciscano que ahí fueron enviados y pudimos ver que las obras de la utopía que ahí se ubicará aún están en la colocación de las estructuras de acero”, comentó.

En 2026 el GCDMX destinó 2 mil 500 mdp para Utopías

Liz Salgado lamentó que para este año se destinaron 2 mil 500 millones de pesos para la construcción de 13 utopías más. Esto es que en 2026 el Gobierno de la Ciudad estará trabajando en 28 proyectos; las 15 de 2025 y las 13 de 2026.

Frente a este escenario, la diputada local cuestionó cuál es la lógica que explica estas decisiones y la asignación de recursos para 2026, toda vez que queda claro se trata de un programa muy rezagado frente a los objetivos y metas que el propio gobierno definió.

Liz Salgado destacó que no se trata de cuestionar la relevancia del proyecto y los beneficios que podría traer a la población, pero sí es necesario cuestionar y examinar a detalle la planeación y las decisiones en la asignación de estos presupuestos, así como evaluar avances y resultados.

Próximamente la diputada presentará una solicitud al Gobierno de la Ciudad para que informe al Congreso local los avances reales de las utopías, en sus componentes físico y financiero, así como los recursos devengados al cierre de 2025 y el destino de los remanentes. Lo que cuestiono es la técnica de planificación detrás de la asignación de este presupuesto, concluyó.