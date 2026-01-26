Inauguran en Texcoco la muestra museográfica “Fe, Memoria y Patrimonio”

Con la exhibición del exvoto más antiguo de México y diversos documentos históricos, el Gobierno Municipal de Texcoco inauguró la muestra museográfica “Fe, Memoria y Patrimonio”, una exposición cultural que busca difundir la historia, la fe y el patrimonio artístico del municipio y de la comunidad de Tulantongo.

La muestra fue inaugurada el 26 de enero en la iglesia de Nuestra Señora de Tulantongo, donde permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta el próximo 4 de febrero, en un horario de 13:00 a 18:00 horas, permitiendo que habitantes, visitantes, escuelas y organizaciones conozcan una parte fundamental de la historia local.

Uno de los principales atractivos de la exposición es el exvoto más antiguo de México, fechado en el año 1609, el cual ha sido exhibido anteriormente en museos de Europa. Este exvoto relata la historia de Antonio Candia, un habitante originario de la región que, tras pedir a la Virgen Santísima recuperar la vista y seguir la instrucción de lavarse los ojos en las aguas de “El Pocito”, logró sanar. En agradecimiento, mandó elaborar el exvoto y construir una capilla de adobe dedicada a la Virgen de la Candelaria.

La inauguración contó con la presencia del presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez; la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Yesenia Armas Tobón; el obispo de la Diócesis de Texcoco, Carlos Enrique Samaniego López; el párroco de Tulantongo, Jaime Rivas Aldana; así como el historiador y curador de la muestra, Evaristo Iván Valdez Bautista, además de autoridades auxiliares, integrantes del comité de reconstrucción del templo y miembros de la mayordomía.

Durante el evento, Yesenia Armas Tobón fue reconocida como madrina de la exposición, debido a su apoyo en la investigación y en la instalación museográfica. La presidenta honoraria del DIF destacó la importancia de acercar esta muestra a la población, especialmente a estudiantes y organizaciones, al tratarse de una exposición gratuita que rescata parte de la identidad histórica de Texcoco.

Por su parte, el alcalde Nazario Gutiérrez Martínez subrayó que Tulantongo es un pueblo con profundas tradiciones, cuyo valor histórico muchas veces es desconocido incluso por quienes acuden a sus festividades. Señaló que esta exposición busca reforzar la identidad de las y los texcocanos, al igual que otras acciones de rescate urbano y cultural impulsadas por el gobierno municipal.

El obispo Carlos Enrique Samaniego López reconoció el respaldo de las autoridades municipales y destacó que promover el arte, la historia y la fe contribuye a la construcción de cultura y valores en la sociedad. Asimismo, expresó palabras de reconocimiento al municipio por su riqueza cultural y espiritual.

Finalmente, el curador Evaristo Iván Valdez Bautista explicó que la muestra está diseñada bajo estándares internacionales y representa el resultado de más de 30 años de investigación, con el apoyo de instituciones como la UNAM, el Archivo General de la Nación y el gobierno municipal, sentando las bases para el futuro Museo Regional de Texcoco.