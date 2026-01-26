Profeco sancionará a Ticketmaster por infracciones en venta de boletos de BTS

Profeco aplicará sanciones a Ticketmaster por infracciones durante la venta de boletos de BTS

La falta de claridad durante la venta de boletos para el concierto del grupo surcoreano BTS en México ha iniciado un proceso por parte de Profeco contra Ticketmaster, por quebrantar la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) adicionalmente se sancionará a las plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales.

Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, explicó durante la Mañanera del Pueblo que se habilitó el canal de comunicación conciertos@profeco.gob.mx exclusivo para denuncias de conciertos y espectáculos, también señaló que previó a la venta los boletos exhorto a Ticketmaster proporcionará anticipadamente el costo y localización de los boletos.

Explicó que el procedimiento contra Ticketmaster es por falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores y su multa podría alcanzar los 4 millones de pesos. Añadió que las plataformas Stubhub y Viagogo, aunque no son mexicanas sí operan en México, serán notificadas y sancionadas por prácticas abusivas y desleales derivados de la reventa de boletos.

Por otra parte y durante la presentación de Quién es Quién en el Envió de Dinero, el titular de la Profeco señaló que Financiera para el Bienestar(Finabien) continua como la mejor opción para quienes mandan dinero por transferencia o depósito a cuenta de Estados Unidos a México. Mientras que Ria Money Transfer es la empresa con menor moneda de cambio.

El procurador también presentó el costo de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), cuyo precio no debe exceder los $910, e indicó que del 12 al 16 de enero el menor precio fue encontrado en Chedraui Flores Magón, en Cuernavaca Morelos con 763.70 pesos. Contrario a Walmart en Metepec, Estado de México, que registró el mayor precio con 921.80 pesos.

En este mismo análisis correspondiente en la alcaldía Tlalpan, en Ciudad de México; León, Guanajuato y Puebla, Puebla, dieron a conocer que Soriana Híper Gran Terraza Coapa destacó por el precio más bajo en la CDMX con 806.10 pesos y el más caro fue de $896.70 en Soriana Súper Toriello. En León, Guanajuato, el precio más bajo lo tuvo Soriana Híper Malecón con 807.80 pesos y el más caro se encontró en Walmart Clouthier con 914.70 pesos. Por último en Puebla, Puebla, Walmart Nueva Antequera, presentó el menor precio de $792.30 opuesto al más caro encontrado en City Market Solesta de 841.60 pesos.

Finalmente, Escalante Ruiz, mencionó que el 23 de enero el precio promedio nacional del litro de gasolina regular fue de 23.57 pesos y señaló que Servicios Gasolineros de México, grupo Oxxo Gas, en Morelia, Michoacán, fue el mas caro con 24.99 pesos.