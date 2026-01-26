Realizan operativo “Chelerías” en San Andrés Atenco, Tlalnepantla

Elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla llevaron a cabo el operativo denominado “Chelerías” en distintos puntos de la comunidad de San Andrés Atenco, con el objetivo de prevenir faltas administrativas y reducir la comisión de delitos en la zona.

De acuerdo con autoridades municipales, este operativo se realizó en atención a las peticiones realizadas por vecinas y vecinos de la comunidad, quienes solicitaron mayor presencia policiaca y acciones preventivas para mejorar la seguridad y el orden en el espacio público. La intervención forma parte de las estrategias permanentes que impulsa el Gobierno Municipal para fortalecer la tranquilidad en el municipio.

Durante el despliegue, los elementos policiacos realizaron recorridos de vigilancia y puntos de revisión en zonas previamente identificadas, donde se detecta mayor concentración de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Estas acciones buscan inhibir conductas que puedan derivar en riñas, disturbios o accidentes.

Como resultado del operativo “Chelerías”, se informó que 25 personas fueron inspeccionadas de manera preventiva, respetando en todo momento los protocolos de actuación y los derechos humanos. Las revisiones se efectuaron con el fin de descartar la portación de objetos prohibidos y prevenir situaciones de riesgo para la ciudadanía.

Asimismo, las autoridades reportaron que siete vehículos fueron infraccionados por diversas faltas administrativas. Entre ellos se contabiliza un automóvil, dos camionetas y cuatro motocicletas, cuyos conductores no cumplían con el reglamento de tránsito vigente. Las sanciones fueron aplicadas conforme a la normatividad municipal.

La Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana destacó que este tipo de operativos no tiene un carácter recaudatorio, sino preventivo, ya que buscan generar condiciones de seguridad, orden y convivencia pacífica en las colonias del municipio. La presencia policiaca también permite disuadir actividades que afectan la tranquilidad de las familias.

Autoridades municipales señalaron que el consumo de alcohol en la vía pública es una de las principales causas de conflictos vecinales y conductas de riesgo, por lo que estos operativos continuarán realizándose de manera aleatoria en distintas comunidades de Tlalnepantla.

Además, se reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar las normas de convivencia y colaborar con las autoridades, denunciando cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de las personas. La participación ciudadana, indicaron, es clave para construir un entorno más seguro.

El Gobierno de Tlalnepantla reafirmó su compromiso de seguir atendiendo las solicitudes de la población y mantener acciones preventivas que permitan mejorar la calidad de vida de las y los habitantes. Con operativos como “Chelerías”, el municipio avanza en la construcción de una ciudad más ordenada, segura y con mayor proximidad entre autoridades y ciudadanía.