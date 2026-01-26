Van 860 inmuebles devueltos en Edomex por “Operación Restitución”

Cateo Acciones policiales en "Operación Restitución". (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha asegurado mil 484 inmuebles y ha entregado 860 a sus legítimos propietarios o poseedores, predios que estaban bajo investigación.

En el año 2025, la Fiscalía recibió cinco mil 594 denuncias por el delito de despojo y contra la propiedad, de las cuales, dos mil 439 (43.6 por ciento) corresponden a hechos no constitutivos de delito, como conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, de herencias o colindantes entre otros.

Dentro de las conductas denunciadas no delictivas, se identificaron 671 expedientes de investigación, por disputas sobre la propiedad entre dos o más personas, 592 por señalamientos sin acreditar la legítima propiedad o posesión del inmueble, 564 que refieren controversias familiares o civiles, en tanto que 240 fueron determinadas de no ejercicio de acción penal o abstención de investigar porque no se consumó el hecho o el inmueble ya no es ocupado.

De igual forma, de las dos mil 439 denuncias iniciadas por hechos no constitutivos de delito, registrados en el 2025, 213 fueron resueltas a través de acuerdo reparatorio entre las partes en sede ministerial, 97 fueron remitidas a diversa unidad de investigación al identificar que se encuentran relacionadas con delitos diversos a los de despojo y contra la propiedad, en tanto que 62 denuncias fueron consideradas como duplicadas al referir el mismo inmueble registrado en expediente previo.

Al comparar el total de denuncias recibidas en el año 2025 contra las del 2024, cuando se registraron cuatro mil 936, se registra un incremento de 658, sin embarggo, de los cinco mil 594 expedientes de investigación iniciados en el año que concluyó, 778 fueron por hechos que ocurrieron en el año 2024 o previamente,

“La ciudadanía demostró confianza y exigencia de justicia al acudir a sede ministerial a iniciar su denuncia”, aseguró la FGJEM.

Así mismo, estas acciones han detenido a 329 personas relacionadas con los referidos delitos, 44 han sido a través de órdenes de aprehensión y 285 de ellos en flagrancia.