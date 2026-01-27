Arrestan a 3 que balearon a menor en Venustiano Carranza

Detenidos Involucrados en el asesinato de menor de edad. (SSC)

Agentes de seguridad capitalinos detuvieron a dos hombres y a una mujer quienes están involucrados en una agresión con disparos de arma de fuego, tras la cual un menor de edad resultó lesionado y un ciudadano perdió la vida, en la alcaldía Venustiano Carranza.

En el cruce de las calles Penitenciaría y Tapicería, de la colonia Pensador Mexicano, dos personas con manchas de sangre abordaban un vehículo color rojo para ser trasladados de inmediato a un hospital para su atención médica.

Una mujer de 44 años de edad, quien dijo ser familiar de los lesionados, informó que, momentos antes, un sujeto arribó en una motocicleta color negro con azul y les disparó.

En el hospital, uno de los lesionados fue diagnosticado sin signos vitales por lesión de arma de fuego en tórax y hombro izquierdo, en tanto el joven de 15 años recibió el diagnóstico de lesión de bala en la pierna izquierda.

Uno de los agresores fue ubicado en la calle Norte 172 y la avenida Transval, de la colonia Pensador Mexicano, donde intentó huir, sin embargo, lo alcanzaron y le aseguraron una pistola con un cargador, por lo que fue detenido.

Momentos después, un sujeto se aproximó al sitio y agredió a los policías con la intención de liberar al agresor, por lo cual, también fue detenido.

Asimismo, los oficiales ubicaron la motocicleta utilizada durante la agresión, la cual fue hallada en un predio ubicado en el cruce de las calles Rafael Buelna y 3, de la colonia Damián Carona, donde una mujer portaba las llaves e intentó encenderla.

A esta persona le aseguraron 34 bolsitas de plástico que contenían crystal y una bolsa con cierre hermético con marihuana.

Uno de estos detenidos, el de 28 años de edad, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en el año 2022.

Además, otro de estos criminales tuvo que ver con el asesinato de un hombre y una mujer resultó lesionada, ocurrida el pasado 19 de septiembre de 2025, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.