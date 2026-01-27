Inician trabajos para la reconstrucción del Periférico Norte en Tlalnepantla

Con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, participó en una mesa de trabajo con la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de México para dar inicio a los trabajos de reconstrucción del Periférico Norte, una de las vialidades más importantes de la región.

Durante este encuentro, autoridades municipales y estatales analizaron las condiciones actuales de esta vía, así como las acciones necesarias para su rehabilitación. El Periférico Norte es utilizado diariamente por miles de automovilistas, transportistas y usuarios del transporte público, por lo que su reconstrucción representa un avance significativo para quienes transitan por esta zona de #NuestraCiudad.

El presidente municipal destacó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y los municipios vecinos, ya que esta vialidad conecta a varias demarcaciones del Valle de México. Señaló que la suma de esfuerzos permitirá establecer una ruta de acción clara y efectiva, enfocada en resolver problemas históricos como el deterioro del pavimento, los congestionamientos viales y los riesgos para peatones y conductores.

La reconstrucción del Periférico Norte busca no solo mejorar la carpeta asfáltica, sino también reforzar la seguridad vial mediante una mejor señalización, adecuación de carriles y condiciones más seguras para el tránsito. Estas acciones contribuirán a reducir accidentes y a ofrecer una circulación más ordenada y eficiente.

Autoridades de la Junta de Caminos del Estado de México reconocieron la disposición del gobierno municipal de Tlalnepantla para colaborar en este proyecto, el cual forma parte de una estrategia regional para modernizar la infraestructura vial. Asimismo, se informó que los trabajos se realizarán de manera gradual para minimizar afectaciones a los usuarios.

Vecinos y trabajadores de la zona han manifestado que esta obra era necesaria desde hace tiempo, ya que el mal estado de la vialidad provoca retrasos, desgaste en los vehículos y estrés para quienes la utilizan diariamente. Con la reconstrucción, se espera optimizar los tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de las personas que se desplazan por este corredor vial.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances de la obra y las posibles modificaciones a la circulación durante los trabajos. Además, hizo un llamado a la comprensión de los automovilistas ante las molestias temporales que puedan surgir.