La Magdalena Contreras entrega 3 muros de contención tan solo en el mes de enero

Muros de contención en la M. Contreras

Como parte de la estrategia de prevención de riesgos y fortalecimiento de la portección civil, la alcaldía Magdalena Contreras realizó la entrega de muros de contención en puntos estrategicos de la demarcación.

Como parte de las acciones que conforman el programa integral de mitigación de riesgos geológicos que atiende rezagos históricos y reduce la exposición de la población ante posibles deslaves, colapsos estructurales y afectaciones durante la temporada de lluvias, Alcalde Fernando Mercado Guaida encabezó la entrega del Muro de Contención del Foro Cultural a vecinas y vecinos de la zona.

Esta obra era prioritaria ya que durante más de dos años representó un riesgo para peatones, automovilistas, usuarios del recinto cultural y habitantes del entorno. La inestabilidad del terreno también ocasionaba afectaciones al sistema de drenaje, al suministro de agua potable y a la vialidad.

“En la administración pasada se construyeron cinco muros en tres años; nosotros, en el primer año, ya llevamos doce. Este muro era indispensable porque representaba un riesgo real, especialmente ante la temporada de lluvias”, destacó el edil.

Explicó que, de no haberse intervenido oportunamente, la vialidad y parte de la barranca podrían haber colapsado. Asimismo, reconoció la colaboración de las vecinas y vecinos, así como el trabajo del personal de la Dirección de Obras, que logró concluir una obra de alta complejidad en menos de tres meses. El muro alcanza más de 18 metros de profundidad, lo que refleja su relevancia técnica y su aportación a la protección civil.

El 22 de enero, la alcaldía entregó el Muro de Contención del Jardín de Niños C.A.S.I. Huayatla, ubicado en la colonia Pueblo Nuevo Alto, luego de un dictamen de Protección Civil que alertaba sobre el alto riesgo de desplome del muro perimetral. La obra consta de 32 metros lineales, 3.78 metros de altura y nueve contrafuertes de concreto hidráulico, además de la rehabilitación general del plantel, beneficiando a más de 300 personas.

El 19 de enero se concluyó el Muro de Contención “Suave Patria”, en la colonia El Tanque, el cual da continuidad a una estructura existente de piedra braza y responde a una solicitud vecinal con más de 15 años de antigüedad. La obra tiene una longitud de 30.54 metros y beneficia de manera directa a 150 habitantes, así como a más de 300 personas que transitan diariamente por la zona.

Con la entrega de estos tres muros de contención en tan solo un mes, la Alcaldía La Magdalena Contreras refrenda su compromiso con la prevención de riesgos, la protección de las familias contrerenses y el fortalecimiento de una infraestructura urbana que prioriza la seguridad, la integridad y la vida.