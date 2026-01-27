Presentan estrategia “Coahuila pa’l Mundial” rumbo al Mundial de Fútbol FIFA 2026

Con el objetivo de aprovechar al máximo la celebración del Mundial de Fútbol FIFA 2026, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó la estrategia denominada “Coahuila pa’l Mundial”, un proyecto integral que busca generar un impacto positivo en materia turística, cultural, deportiva y económica en todo el estado.

Luego de 40 años, México será nuevamente sede de un Mundial de Fútbol, en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Ante este escenario histórico, el Gobierno de Coahuila busca capitalizar la cercanía con Monterrey, una de las sedes oficiales del torneo, donde se espera la llegada de alrededor de 1.3 millones de visitantes durante la justa mundialista.

El gobernador explicó que la estrategia se construye sobre cinco ejes principales: Promoción; Capacitación y Atención; Responsabilidad Social; Diversión y Convivencia Familiar; y Seguridad. Estos ejes permitirán preparar al estado para recibir a visitantes nacionales y extranjeros, además de involucrar a la población en esta fiesta deportiva.

Manolo Jiménez destacó que “Coahuila pa’l Mundial” es un proyecto que se desarrolla en coordinación con alcaldes, sectores educativo y universitario, instituciones deportivas, iniciativa privada y sociedad civil organizada. Señaló que el trabajo en equipo será clave para que esta estrategia tenga éxito y deje beneficios duraderos para la entidad.

Entre las ventajas de Coahuila, el mandatario resaltó la cercanía con Nuevo León, su posición como el estado más seguro del norte del país y su amplia oferta turística. Mencionó que Coahuila cuenta con montañas, bosques, viñedos, ocho Pueblos Mágicos, el Museo del Desierto el más importante de historia natural en Latinoamérica, además de una amplia infraestructura hotelera y restaurantera. Asimismo, informó que Torreón ya fue confirmada como subsede para entrenamientos de alguna selección nacional.

El gobernador subrayó que el Mundial representa una oportunidad para activar a todo el estado en los ámbitos deportivo, educativo y cultural, llevando actividades a colonias, barrios y ejidos, además de promover valores a través del deporte. Indicó que esta estrategia permitirá dinamizar la economía relacionada con el turismo y los servicios, lo que se traducirá en una derrama económica de miles de millones de pesos.

Por su parte, Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, explicó que en el eje de Promoción se realizará una campaña internacional sin precedentes, con publicidad digital dirigida a países que jugarán en México, así como promoción nacional y en la frontera con Texas. También se impulsarán alianzas estratégicas con Monterrey y la presencia de Coahuila en el Fan Fest.

En cuanto a Capacitación, se capacitará a la cadena de valor en temas como idioma inglés, inclusión, historia del Mundial y relaciones internacionales. En Responsabilidad Social, se llevarán actividades deportivas a comunidades para fomentar la convivencia.

Además, se realizarán Fan Fest en Saltillo y Torreón, y se reforzará la seguridad con operativos especiales y coordinación entre corporaciones estatales y federales, para que el Mundial se viva en Coahuila con paz y tranquilidad.