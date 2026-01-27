Recapturan al “Seven”, aliado de La Familia Michoacana

Detenido "El Seven". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reaprehendió a Juan “N”, alias “El Seven”, líder de una facción vinculada a la organización criminal “La Familia Michoacana”.

Atoridades vinculan al “Seven” a delitos de alto impacto, entre ellos narcomenudeo, extorsión y homicidio, con operación en la zona sur de la Ciudad de México, así como en municipios del Estado de México y Morelos.

En el pasado, este sujeto fue sentenciado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cuando intentó un asesinato en septiembre de 2019, en la alcaldía Milpa Alta.

Ese día agredió a la víctima con un objeto punzocortante, provocándole lesiones que pusieron en peligro su vida.

El 27 de octubre de 2021, mediante procedimiento abreviado, el juez impuso una pena de cinco años de prisión y concedió el beneficio de la suspensión condicional --- salida alterna al juicio oral en el sistema penal acusatorio, donde el imputado acuerda cumplir condiciones impuestas por un juez de control y reparar el daño a la víctima para detener el proceso penal y evitar una sentencia definitiva ---.

“El Seven” estuvo sujeto al cumplimiento de diversas obligaciones procesales, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad.

Ante el incumplimiento de dichas obligaciones procesales, se revocó el beneficio. Al no existir respuesta de la defensa ni del sentenciado, se ordenó la emisión de la orden de reaprehensión.

Una vez que fue buscado, Juan “N” fue localizado en el municipio de Amecameca de Juárez, Estado de México, donde fue reaprehendido este martes 27 de enero. Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.