Anuncian Tour del Trofeo de la Copa Mundial 2026 con acceso gratuito en CDMX

La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza y, como antesala del torneo, el Trofeo del Mundial recorrerá México a partir de finales de febrero como parte del Tour del Trofeo.

Así lo anunciaron la jefa de Gobierno local, Clara Brugada, representantes del Gobierno de México y directivos de la FIFA, quienes coincidieron en que el recorrido busca llevar la emoción del Mundial más allá de los estadios y acercarla a millones de personas en todo el país.

De acuerdo con los organizadores, el trofeo llegará a México el próximo 26 de febrero y durante varios días visitará distintas ciudades.

En el caso de la capital del país, la parada está prevista para principios de junio en la Utopía Magdalena Mixiuhca, un espacio público que se encuentra en su etapa final de construcción y que albergará uno de sus primeros eventos masivos con motivo del Mundial.

La entrada será gratuita, con el objetivo de que la población pueda “vivir, disfrutar y estar en contacto con lo que genera emoción para la gente”, según expresó Clara Brugada.

La FIFA precisó que esta edición del Tour del Trofeo será histórica, al tratarse de una versión especial con el mayor número de paradas en México, lo que permitirá que la celebración llegue tanto a ciudades sede como a aquellas que no albergarán partidos del torneo.

La estrategia responde a la magnitud del Mundial 2026, que contará con alrededor de siete millones de boletos disponibles y que, en su última fase de venta, registró más de 500 millones de solicitudes a nivel global.

En México se espera la asistencia de más de 800 mil personas a los partidos que se disputarán en los estadios, mientras que los FIFA Fan Festival proyectan recibir a más de seis millones de asistentes en distintas sedes, lo que confirma el interés y la expectativa que genera el torneo en el país.

CDMX, sede histórica del Mundial

Clara Brugada mencionó que la capital volverá a hacer historia al ser sede inaugural de la Copa Mundial, consolidándose como la única ciudad en el mundo en albergar inauguraciones mundialistas en múltiples ediciones.

Recordó que en territorio capitalino se vivieron momentos emblemáticos del futbol, con figuras como Pelé y Diego Armando Maradona, y afirmó que el objetivo es que la ciudad esté a la altura de ese legado.

Señaló que el reto del gobierno capitalino es conciliar los intereses de la ciudad para que la pasión por el futbol pueda ser vivida por las grandes mayorías.

“Al Gobierno de la Ciudad nos toca conciliar todos los intereses para que la pasión del futbol la puedan vivir las grandes mayorías”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el Mundial es una oportunidad para acelerar obras de infraestructura que quedarán como beneficio permanente para la población, especialmente en materia de movilidad, servicios urbanos y transformación de comunidades cercanas a los recintos deportivos.

Como parte de la estrategia social y deportiva, la mandataria capitalina informó que se están construyendo 500 canchas de futbol en coordinación entre las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad, con la intención de que niñas, niños y jóvenes no sólo sean espectadores del Mundial, sino participantes activos del deporte.

Añadió que ya se desarrollan torneos infantiles y juveniles, cuya final se llevará a cabo en la Magdalena Mixiuhca, como una muestra del impulso al futbol comunitario.

Recorrido para todo el país

El director de la FIFA en México, Jurgen Mainka, explicó que el Tour del Trofeo representa la antesala emocional de la Copa Mundial y una oportunidad única para acercar el sueño mundialista a la gente.

Señaló que, aunque la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes oficiales, todo el país se sumará a una celebración nacional que trascenderá lo deportivo y dejará un legado social.

Agregó que el recorrido del trofeo permitirá que la Copa Mundial se viva en calles, plazas y espacios emblemáticos, reforzando el vínculo entre el torneo y la vida cotidiana de las personas.

Gobierno federal apuesta por un Mundial incluyente

Por su parte, la representante del Gobierno de México para la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barrón, afirmó que el Mundial prácticamente ya comenzó y recordó que en los próximos meses se disputarán partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey.

Mencionó que el recorrido del trofeo por el país es clave para cumplir con el mandato de acercar el futbol a todo México, más allá de quienes podrán asistir a los estadios.

Añadió que el trofeo tiene un fuerte componente simbólico y emocional, y que su presencia en distintas ciudades permitirá que la población se sienta parte de la Copa Mundial.

También dijo que, además del torneo deportivo, se impulsa un enfoque social que busca que el futbol se vea, se juegue y se viva en todo el territorio nacional, mediante la colaboración entre gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y patrocinadores.