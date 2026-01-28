Capturan al líder de los “Emos”, invasores de casas en Tláhuac

Detenido "El Emo". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Jesús Antonio González Gamero de 32 años de edad, alias “El Emo”, líder del grupo delictivo “Los Emos”, que opera en distintas colonias de la alcaldía Tláhuac, dedicados a la venta de droga, robo de vehículos y despojo de predios.

De acuerdo con las indagatorias, los integrantes de este grupo dicen pertenecer a “La Familia Michoacana” para amenazar a sus víctimas, obligarlas a salir de los inmuebles o entregar sumas de dinero en efectivo.

También, se les vincula con un video difundido en redes sociales donde amenazan a integrantes de otros grupos delincuenciales.

En este video, sujetos armados y con mascadas com estampado de calavera advierten a una persona que lo matarán.

“Te tenemos bien ubicado, ya sabemos dónde encontrarte, te sientes bien verga, una mamada y voy por tu familia hasta tu casa.

En la esquina de la calle Mariano Escobedo, los agentes identificaron a una persona que se encontraba al interior de un vehículo color gris, donde manipulaba un arma de fuego.

Las autoridades se aproximaron al sujeto a quien le realizaron una revisión preventiva, donde le aseguraron aproximadamente un kilogramo de marihuana.

También le aseguraron 58 bolsas de plástico transparente con la misma sustancia, 195 bolsitas de plástico con cocaína, un arma de fuego corta con un cargador y cuatro cartuchos útiles, un dispositivo telefónico, dinero en efectivo y el vehículo en mención, el cual porta placas de circulación del estado de Michoacán.

“El Emo” cuenta con una presentación ante el agente Ministerio Público en el año 2022 por el delito de Robo de vehículo sin violencia.