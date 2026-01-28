Gobierno de Tlalnepantla fortalece relación con empresarios para impulsar el desarrollo económico

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y generar mayores oportunidades para la población, el Presidente Municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM), encabezados por su dirigente Raúl Chaparro.

Durante la reunión, el alcalde reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con el sector empresarial tanto de Tlalnepantla como del Estado de México, destacando que la colaboración entre autoridades y empresarios es fundamental para impulsar el crecimiento económico, atraer inversiones y generar empleos en el municipio.

Raciel Pérez Cruz señaló que su administración mantiene una política de puertas abiertas con los distintos sectores productivos, ya que el diálogo permanente permite identificar necesidades, construir soluciones conjuntas y promover un entorno favorable para el desarrollo de negocios. Subrayó que Tlalnepantla cuenta con una ubicación estratégica y un importante potencial industrial y comercial que debe aprovecharse mediante el trabajo conjunto.

En el encuentro, se abordaron diversos temas relacionados con el fortalecimiento de la actividad económica, la mejora del clima de negocios y la creación de oportunidades para emprendedores y empresas ya establecidas. El presidente municipal destacó que el crecimiento económico debe reflejarse en beneficios directos para la ciudadanía, como más empleos, mejores servicios y una mayor calidad de vida.

Por su parte, Raúl Chaparro, dirigente de ASECEM, reconoció la disposición del gobierno municipal para mantener un acercamiento constante con el sector empresarial. Señaló que este tipo de reuniones permiten construir confianza y establecer canales de comunicación efectivos que favorecen el desarrollo económico y social de los municipios mexiquenses.

Los empresarios asistentes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos con las autoridades locales para enfrentar los retos actuales del entorno económico, así como para aprovechar las oportunidades que ofrece el municipio. Destacaron que la coordinación con el gobierno municipal es clave para impulsar proyectos productivos y fortalecer la competitividad de la región.

El alcalde Raciel Pérez Cruz reiteró que su administración trabaja para consolidar a Tlalnepantla como un municipio atractivo para la inversión, mediante acciones que promueven la legalidad, la certeza jurídica y el orden administrativo. Asimismo, señaló que se continuará impulsando el desarrollo económico con una visión incluyente, que tome en cuenta tanto a grandes empresas como a pequeños y medianos negocios.

El trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Tlalnepantla y el sector empresarial, dijo el edil, permitirá generar un entorno más dinámico y competitivo, lo que se traducirá en mayores oportunidades de crecimiento para la ciudad y sus habitantes. Reafirmó que el desarrollo económico es uno de los ejes prioritarios de su gobierno.