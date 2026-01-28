Huixquilucan realizará jornada de acopio de residuos electrónicos y plásticos

Con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente y promover el manejo adecuado de los residuos, el Gobierno de Huixquilucan llevará a cabo una Jornada de Acopio de Residuos Electrónicos y Plásticos el próximo 5 de febrero, en la Explanada Municipal, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Esta actividad es impulsada a través de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, en coordinación con las organizaciones Rennueva y Reciclaje Chatarrit, como parte de las acciones para reducir la contaminación y promover la cultura del reciclaje entre la población.

Durante la jornada, las autoridades municipales recibirán diversos tipos de residuos que comúnmente se desechan de forma incorrecta y que pueden representar un riesgo para el entorno y la salud si no se manejan adecuadamente. Entre los materiales que se podrán entregar se encuentran plásticos, electrónicos, así como papel y cartón.

En el caso de los plásticos, se aceptarán materiales como PET, PEAD, PEBD, PP, PS, EPS y otros tipos, los cuales podrán ser reciclados y reincorporados a procesos productivos, evitando que terminen en calles, barrancas o rellenos sanitarios.

Respecto a los residuos electrónicos, se recibirán artículos como CPU’s, monitores, teclados, laptops, televisiones, celulares, tabletas, servidores, UPS, grabadoras, autoestéreos, aparatos eléctricos y electrónicos, electrodomésticos y hornos de microondas. Estos equipos contienen componentes que requieren un tratamiento especializado para evitar la contaminación del suelo y del agua.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de jornadas permiten a la ciudadanía deshacerse de manera responsable de aparatos en desuso, al mismo tiempo que contribuyen a la protección del medio ambiente. Además, subrayaron que la correcta disposición de los residuos electrónicos ayuda a prevenir la liberación de sustancias nocivas y fomenta la economía circular.

La Dirección General de Ecología y Medio Ambiente invitó a la población a participar activamente en esta jornada y a sumarse a las acciones que buscan un municipio más limpio y sustentable. Señaló que la colaboración ciudadana es fundamental para lograr un manejo responsable de los residuos y generar conciencia ambiental.

Para las personas interesadas en obtener mayor información sobre esta jornada de acopio, el gobierno municipal puso a disposición el número telefónico 55 5291 3314, extensión 7011, donde se podrán resolver dudas relacionadas con los materiales aceptados y el desarrollo del evento.

Huixquilucan reiteró su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la implementación de acciones que promuevan prácticas sustentables, invitando a la ciudadanía a participar en esta jornada y a adoptar hábitos responsables en el manejo de sus residuos.