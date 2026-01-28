IECM selecciona a 80 especialistas para evaluar proyectos del Presupuesto Participativo 2026-2027

Consulta del Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) seleccionó a 80 personas especialistas que integrarán los Órganos Dictaminadores de las 16 alcaldías, encargados de evaluar los proyectos que participarán en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027. La dictaminación de las propuestas se llevará a cabo del 4 de febrero al 5 de marzo de 2026.

La selección se realizó mediante un proceso de insaculación, efectuado durante una sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del IECM, a través de un sistema informático que permitió la asignación aleatoria de los cargos.

Del total de especialistas seleccionados, 48 son mujeres, 31 hombres y una persona de género distinto, con lo que el instituto informó que se garantizan los principios de paridad e inclusión.

El procedimiento de selección se desarrolló en cuatro etapas. En la primera, que tuvo lugar del 2 al 20 de enero de 2026, se registraron 545 personas interesadas, de las cuales 290 fueron mujeres, 250 hombres y cinco personas de género distinto.

Posteriormente, durante la fase de verificación documental, 118 aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.

La tercera etapa consistió en entrevistas realizadas entre el 16 y el 23 de enero. En esta fase, 69 personas obtuvieron una calificación igual o superior a 80 puntos, lo que les permitió acreditar las primeras tres etapas del proceso.

Estas se sumaron a 85 personas que participaron en la insaculación de 2025 y que ratificaron su interés en formar parte de los órganos dictaminadores.

Finalmente, de un universo total de 155 personas aspirantes, se seleccionaron 80 especialistas que conformarán los Órganos Dictaminadores en las 16 alcaldías de la capital. Estos órganos serán responsables de analizar la viabilidad, factibilidad e impacto social de los proyectos presentados por la ciudadanía en el marco del Presupuesto Participativo.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación, Erika Estrada Ruiz, señaló que el proceso se realizó conforme a lo establecido en la convocatoria y bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Indicó que las personas seleccionadas deberán cursar una capacitación obligatoria previa al inicio de sus funciones, con el objetivo de fortalecer sus perfiles técnicos y profesionales.

La consejera Maira Melisa Guerra Pulido destacó que el proceso permitió integrar tanto a personas con experiencia previa en ejercicios anteriores como a nuevos perfiles que obtuvieron resultados favorables en las evaluaciones.

Añadió que el instituto continuará trabajando en el fortalecimiento del Presupuesto Participativo y en la organización de las elecciones de las Comisiones de Participación Comunitaria.

En tanto, la consejera María de los Ángeles Gil Sánchez subrayó que las personas especialistas enfrentarán un reto importante debido al volumen de proyectos a dictaminar, al recordar que en el ejercicio anterior se recibieron más de 20 mil propuestas. Señaló que su análisis será determinante para definir los proyectos que podrán ejecutarse en cada unidad territorial.

El IECM informó que próximamente emitirá las constancias correspondientes a las personas seleccionadas, las cuales serán publicadas y notificadas conforme a la convocatoria. Los folios que no resultaron insaculados integrarán una lista de reserva.

El 3 de febrero se publicarán los calendarios de sesiones de los Órganos Dictaminadores, a fin de que la ciudadanía conozca las fechas y sedes donde se revisarán los proyectos.