Ordena Azucena Cisneros desaparecer Agrupamiento de Motopatrullas

Derivado de diversas denuncias ciudadanas contra algunos elementos del Agrupamiento de Motopatrullas de la policía municipal, por presuntos casos de extorsión, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, ordenó la desintegración de dicho grupo, así como la reubicación de sus integrantes en labores de vigilancia de proximidad social para la prevención del delito en las comunidades.

Lo anterior, luego de que en redes sociales se difundieran señalamientos sobre posibles actos de corrupción cometidos por algunos elementos de este agrupamiento, lo que derivó en la instrucción directa de la alcaldesa para desaparecer esta unidad.

Asimismo, Azucena Cisneros solicitó a la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal realizar una investigación profunda en contra de los probables responsables, por lo que ya se inició el procedimiento administrativo correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la ley.

A partir de este miércoles, 50 elementos y 40 motopatrullas que integraban la policía motorizada, anteriormente considerada como un grupo táctico para situaciones de alto impacto, fueron incorporados a tareas de proximidad social, reforzando la presencia policial en colonias y comunidades del municipio.

La presidenta municipal advirtió que en su administración no se permitirá la actuación indebida de ningún elemento de la corporación, reiterando que la función de los policías debe estar enfocada exclusivamente en garantizar la paz y la tranquilidad de las familias de Ecatepec.

Informó además que, en lo que va de su gobierno, 507 elementos han sido dados de baja por diversos motivos, como parte de una depuración interna que busca fortalecer la confianza ciudadana en la policía municipal.

Finalmente, Azucena Cisneros subrayó que los elementos de seguridad enfrentan el reto de recuperar la confianza de la población, lo cual exige actuar con firmeza contra la delincuencia, pero también con templanza, sensibilidad y cercanía con la ciudadanía.