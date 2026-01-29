Aprueban uso del Sistema Electrónico por Internet en elección de COPACO y consulta de Presupuesto Participativo

Voto electoral (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el uso del Sistema Electrónico por Internet (SEI) como modalidad digital para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, con el propósito de facilitar el acceso de la ciudadanía a estos ejercicios de participación.

De acuerdo con lo aprobado, el sistema permitirá que las personas emitan su voto u opinión mediante una plataforma informática desarrollada y operada por el propio Instituto, bajo criterios de seguridad, confidencialidad, integridad, certeza y transparencia, conforme a la normatividad vigente.

La modalidad digital se suma a las formas de votación presencial previstas en la Convocatoria Única para la elección de las COPACO, lo que permitirá a la ciudadanía elegir a quienes integrarán estos órganos de representación comunitaria, responsables de promover la organización vecinal y servir como vínculo con las autoridades locales.

En el caso de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, el SEI permitirá a las y los habitantes de la capital emitir su opinión sobre los proyectos comunitarios que hayan sido dictaminados como viables, con lo que podrán incidir en la asignación de los recursos públicos destinados a cada unidad territorial.

El IECM informó que la decisión se sustenta en un estudio de viabilidad técnica, operativa y financiera elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística y la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, en el que se concluye que el sistema representa una alternativa segura, eficiente e incluyente.

Los grupos que podrían verse beneficiados por esta modalidad son personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias, personas en prisión preventiva y residentes en el extranjero, quienes enfrentan mayores obstáculos para acudir de manera presencial a las mesas receptoras.

El estudio también señala que el uso del SEI permitirá reducir el consumo de papel para la impresión de boletas, eliminar posibles errores humanos en el escrutinio y cómputo, acortar los tiempos para la emisión del voto y la obtención de resultados, además de facilitar la auditoría de todas las etapas del proceso.