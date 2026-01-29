Bajan los delitos en Edomex; Duarte atribuye resultados a Sheinbaum y Delfina

Bajan los delitos en Edomex; Duarte atribuye resultados a coordinación federal y estatal

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, informó que durante el último periodo se ha registrado una disminución general de los delitos en la entidad, entre ellos una reducción del 54 por ciento en los homicidios dolosos, resultado que atribuyó al trabajo coordinado entre el Gobierno federal y la administración estatal.

El funcionario señaló que la estrategia de seguridad implementada de manera conjunta entre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora Delfina Gómez, ha permitido fortalecer las acciones de prevención, atención y combate a la delincuencia en territorio mexiquense.

De acuerdo con Duarte Olivares, el Estado de México fue una de las entidades más visitadas por la presidenta durante 2025, con recorridos en 34 municipios, lo que, dijo, permitió dar seguimiento directo a los programas federales y a la estrategia de seguridad en la entidad.

Indicó que estas visitas han contribuido a reforzar la coordinación interinstitucional y la implementación de políticas públicas en materia de seguridad, bienestar social y desarrollo regional, lo que, afirmó, se ha reflejado en la disminución de la incidencia delictiva.

El secretario general de Gobierno recordó que en 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum ya realizó una visita al municipio de Ecatepec, donde encabezó la Conferencia Matutina y presentó avances de la estrategia de seguridad basada en el modelo de Mando Unificado, enfocado en fortalecer la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales.

Además, mencionó que la mandataria federal acudió recientemente a Tlalnepantla para supervisar la entrega de apoyos correspondientes a los programas sociales Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para Adultos Mayores, como parte de la política de atención social en la entidad.