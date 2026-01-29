¿Dónde está la Feria del Tamal y el Atole 2026 en CDMX? Ubicación, fechas y horarios Conoce la ubicación de la Feria del Tamal y el Atole 2026, hasta cuándo estará y en qué horario (Imagen hecha con IA)

Ya inició la Feria del Tamal y el Atole 2026 en la CDMX y aquí te decimos hasta cuándo estará, en qué horario y cómo llegar.

Si aún no tienes plan para el fin de semana, la XXXII Feria del Tamal 2026 se llevará a cabo del 29 de enero al 2 de febrero en el Museo Nacional de Culturas Populares y durante estos días podrás disfrutar de una gran variedad de tamales y atoles.

En compañía de familia o amigos, podrás degustar los diferentes tipos de tamales que ofrece no solo México sino también otros países de Centro y Sudamérica.

Con motivo de la celebración del Día de la Candelaria durante esta edición de la Feria del Tamal, se presentarán 50 expositores con sabores únicos de estados como Mérida, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, entre otros, así como los países de Venezuela, Colombia, Panamá, El Salvador y Honduras.

La entrada a la XXXII Feria del Tamal ubicada en la alcaldía de Coyoacán será completamente gratuita en un horario de 11:00 de la mañana hasta las 19:00 horas.

¿Cómo llegar a la Feria del Tamal 2026 en CDMX?

La Feria del Tamal y el Atole se lleva a cabo dentro de las instalaciones del Museo Nacional de Culturas Populares ubicado en Av. Miguel Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, C.P. 04100 en la Ciudad de México.

Por lo que, si deseas asistir y te transportas en el Metro de la CDMX, la estación más cercana es General Anaya de la Línea 2, aunque desde ahí tendrás que tomar un RTP o microbús que se dirijan al Centro de Coyoacán, los cuales te dejarán a una calle del recinto.

¿Cuál será la programación de la Feria del Tamal y el Atole en CDMX?

Durante la Feria del Tamal 2026, además de los diferentes tipos de tamales que podrás disfrutar, también habrá presentaciones musicales para amenizar el ambiente.

El jueves 29 y viernes 30 de enero contará con la presencia de Alborada , un grupo de son jarocho.

contará con la presencia de , un grupo de son jarocho. El sábado 31 de enero se presentará Edílsar con su propuesta Viajero Folk.

se presentará con su propuesta Viajero Folk. El domingo 1 de febrero se presentarán el Trío Regional del Valle , acompañará tu tarde con el género huasteco. Además de Ari Salgado , quien cuenta con más de 15 años de trayectoria.

se presentarán el , acompañará tu tarde con el género huasteco. Además de , quien cuenta con más de 15 años de trayectoria. El lunes 2 de febrero se presentarán el Conjunto Ciriguaya, quienes te harán vibrar con una propuesta que mezcla cumbia, salsa y ritmos tropicales. Este día también se estará presentando Edgar Jiménez, tenor y voz del mariachi.