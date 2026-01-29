Edomex destina más de 486 mdp a viajes gratuitos en Mexibús y Mexicable para sectores vulnerables

El Gobierno del Estado de México destinó 486 millones 305 mil pesos para financiar viajes gratuitos y transbordos sin costo en los sistemas de transporte Mexibús y Mexicable, dirigidos a personas con discapacidad, adultos mayores y niñas y niños menores de cinco años.

De acuerdo con información oficial, del 1 de julio de 2024 al 25 de enero de 2026 se contabilizaron más de 49 millones de viajes sin costo, de los cuales 24.8 millones correspondieron a traslados y 24.5 millones a transbordos libres.

Las autoridades señalaron que este esquema ha representado un alivio económico para miles de familias mexiquenses que utilizan de manera cotidiana estos sistemas de transporte.

El programa busca fortalecer la inclusión social, mejorar la movilidad y garantizar un acceso más equitativo al transporte público, especialmente para habitantes de comunidades con dificultades de conectividad o con limitaciones para cubrir los costos de traslado.

Los municipios con mayor número de beneficiarios son Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, donde el Mexibús y el Mexicable representan opciones clave para el desplazamiento diario hacia centros de trabajo, escuelas y servicios.

El Gobierno del Estado de México informó que este esquema de gratuidad se mantendrá vigente como parte de su estrategia de apoyo social, con el propósito de contribuir a la reducción de la desigualdad y facilitar el acceso al transporte público a los sectores con mayores necesidades.