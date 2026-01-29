Gobierno de Naucalpan informa a jóvenes sobre el Servicio Militar Nacional

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), hizo un llamado a los jóvenes de la Clase 2008, así como a los remisos, para que realicen en tiempo y forma el trámite correspondiente al Servicio Militar Nacional, uno de los deberes cívicos establecidos para los ciudadanos mexicanos.

A través de la Junta Municipal de Reclutamiento, las autoridades informaron que ya se encuentra abierto el proceso de recepción de documentos, el cual concluirá el 15 de octubre de 2026. Este trámite es indispensable para obtener la Cartilla del Servicio Militar Nacional, documento requerido para diversos trámites oficiales y laborales.

Horarios y atención a jóvenes

La atención a los interesados se brinda de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento. Las autoridades exhortaron a los jóvenes a acudir con anticipación y cumplir con todos los requisitos para evitar contratiempos o retrasos en su registro.

Requisitos y documentación

El Gobierno municipal señaló que los requisitos y la documentación solicitada varían dependiendo de si se trata de jóvenes de la clase correspondiente o de personal remiso. Por ello, se recomendó presentar las copias de los documentos conforme a las indicaciones establecidas, a fin de que el trámite se realice de manera correcta y ágil.

Gobierno de Naucalpan informa a jóvenes sobre el Servicio Militar Nacional

Información previa al trámite

Para facilitar el proceso, el Ayuntamiento puso a disposición de la ciudadanía información detallada sobre los documentos necesarios y las especificaciones para cada caso, la cual puede consultarse en el material informativo difundido por el Gobierno de Ciudad Naucalpan. Con ello, se busca que los jóvenes cuenten con la información necesaria antes de acudir a realizar su registro.

Importancia del Servicio Militar Nacional

Asimismo, las autoridades recordaron que el Servicio Militar Nacional representa una obligación legal, pero también una oportunidad para fortalecer valores como la disciplina, la responsabilidad y el compromiso con el país, por lo que invitaron a los jóvenes a cumplir con este deber cívico de manera responsable.

Canales de contacto

Para mayores informes, la Junta Municipal de Reclutamiento mantiene disponibles los teléfonos 55 5371 8300 y 55 5371 8400, extensión 8497, con un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, donde personal capacitado brinda orientación y resuelve dudas.