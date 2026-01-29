¿Hasta cuándo es el descuento en el pago del agua en Edomex? Fechas y porcentaje del ahorro Continúa el descuento para el pago del agua en 36 municipios del Edomex, conoce hasta cuándo estará disponible este beneficio (Crisanta Espinosa Aguilar y Gobierno del Estado de México)

Continúa el descuento para el pago del agua en 36 municipios del Edomex. Conoce hasta cuándo estará disponible este beneficio, cómo podrás aprovecharlo y de cuánto será el descuento.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, ha anunciado descuentos en el pago del agua para quienes lo realicen de manera anticipada.

¿De cuánto es el descuento en el pago del agua en Edomex este 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado de México, los descuentos irán desde el 8%, 6% y 4%, según el mes del trimestre en que se realice el pago.

Adicionalmente, podrán sumar otro descuento quienes hayan cumplido con sus pagos en tiempo y forma durante los dos años anteriores. Estas personas, si pagan el agua durante el mes de enero, recibirán un 4% de descuento y un 2% si efectúan el pago en febrero.

Descuentos extra para adultos mayores y grupos vulnerables

Además de los anteriores descuentos, tendrán una bonificación adicional los grupos que son considerados vulnerables, como jubilados, pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad.

Ellos tendrán que acudir al Cabildo Municipal, quien les dirá de cuánto será la bonificación, la cual asciende hasta el 38%.

Cabe señalar que el monto con los descuentos aplicados no podrá ser menor al mínimo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Fechas límite: ¿Hasta cuándo puedes aprovechar la bonificación del pago del agua en el Edomex?

El descuento para el pago del agua en el Edomex este 2026 únicamente aplicará durante el primer trimestre del año y, según el mes en el que pagues, será la bonificación. Es decir, si pagas durante enero, el descuento será del 8%, en febrero del 6% y en marzo del 4%.

Lo mismo para quienes reciban una bonificación extra por haber pagado en tiempo y forma, aunque para este descuento solo tendrán hasta febrero.

¿En qué municipios del Edomex aplican los descuentos del pago del agua?

El descuento para el pago del agua en el Edomex únicamente es aplicable para 36 municipios del estado, los cuales mantienen un convenio con el Gobierno del Estado de México.

Algunos de los municipios son: Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, San Mateo Atenco, Toluca, Tultitlán y Zumpango.

El resto de los municipios puedes consultarlos en la página oficial del Gobierno del Estado de México, en la sección de “Municipios con Convenio”.

Recuerda que para solicitar la bonificación o condonaciones, tienes que hacerlo directamente en el municipio u organismo operador correspondiente.