Huixquilucan cumple compromiso y repavimenta calle en la colonia Federal Burocrática

Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana del municipio, el Gobierno de Huixquilucan entregó la repavimentación de la calle Secretaría de Salubridad, ubicada en la colonia Federal Burocrática, a través del programa Huixquilucan Contigo 24/7. La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó la inauguración de esta obra que contó con una inversión superior a 3.1 millones de pesos.

Los trabajos realizados incluyeron la colocación de más de 2,288 metros cuadrados de concreto hidráulico, con el objetivo de renovar por completo esta vialidad y mejorar la circulación vehicular en la zona. Durante el evento, las autoridades destacaron que la modernización de la calle también contribuye a fortalecer la seguridad de peatones y conductores.

Romina Contreras subrayó que mantener las vialidades en buenas condiciones es fundamental para construir comunidades más ordenadas, seguras y funcionales, además de facilitar la movilidad diaria de las familias huixquiluquenses.

Además de la repavimentación, la jornada contempló acciones complementarias, como limpieza de calles y balizamiento de banquetas y topes, con el fin de prevenir accidentes y mejorar el orden vial en la colonia.

Vecinas y vecinos de Federal Burocrática reconocieron el impacto positivo de estas obras, destacando la reducción en los tiempos de traslado y una mayor seguridad al transitar por la vialidad recientemente rehabilitada.

Como parte del mismo recorrido, el gobierno municipal también entregó licencias de funcionamiento a comerciantes locales, con el objetivo de fortalecer la economía formal y apoyar a los pequeños negocios de la zona.

Finalmente, las autoridades anunciaron la próxima rehabilitación del Deportivo Federal Burocrática, que incluirá mantenimiento general y la instalación de pasto sintético en sus canchas, como parte del compromiso de impulsar espacios deportivos y de recreación. Estas acciones forman parte de un plan integral de obra pública enfocado en mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida de las y los habitantes de Huixquilucan.