Respaldan a Nora Arias como presidenta del PRD en CDMX; acusan al IECM de violar principios

Nora Arias en el Congreso CDMX

Dirigentes del PRD en Guerrero, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur, manifestaron su respaldo absoluto, firme y solidario a Nora Arias, como presidenta del PRD Ciudad de México.

Además expresaron su preocupación y rechazo al actuar “sesgado y tendencioso” del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), mediante una resolución emitida sin transparencia y realizada “en lo oscurito”, y que pretende desconocer una dirigencia legal y legítima, electa conforme a la normatividad interna de los principios democráticos del partido”.

Señalaron que esas decisiones del IECM, lastiman la vida democrática, generan incertidumbre jurídica y vulneran la autodeterminación de los partidos políticos.

Y expresaron que no se puede hablar de legalidad, ni de certeza cuando la resoluciones se construyen a espaldas de la militancia y sin un proceso claro, público y debidamente fundado.

“Despertando suspicacias sobre el actuar del árbitro electoral y sembrando la inquietud sobre qué intereses o grupos pretender favorecer”.

Quienes firmaron la minuta lamentaron que se pretendan revocar actos públicos que fueron válidamente celebrados, lo que constituye una violación evidente al principio de legalidad.

Aseguraron que Nora Arias ha conducido al PRD Ciudad de México con responsabilidad, legalidad y compromiso político, fortaleciendo la organización, defendiendo los principios de la izquierda democrática y manteniendo la unidad en momentos complejos para la vida política nacional.

“Por ello, advertimos con claridad: no aceptaremos decisiones arbitrarias, discrecionales y carentes de transparencia, que busquen debilitar al PRD o intervenir indebidamente en su vida interna. El PRD es un partido con historia de lucha por la Ciudad, y seguirá dando la batalla por los derechos, libertades y causas de la gente”.

Los dirigentes estatales aprovecharon para hacer un llamado público al IECM, “para que actúe con apego estricto a la ley, con imparcialidad y respeto a la voluntad partidaria, y rectifique cualquier resolución que vulnere derechos políticos y principios democráticos”.

“El PRD está de pie, unido y atento; no a la imposición; no a las resoluciones en lo oscurito; sí a la legalidad, sí a la legalidad, a la democracia, y a la autonomía partidaria; nuestro apoyo es claro, público y decidido: unidad, legalidad y democracia”.

El desplegado fue firmado por los dirigentes en Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre; en Michoacán, Octavio Ocampo; de Morelos, Sergio Prado Alemán; de Hidalgo, Margarita Ramos Villeda; de Oaxaca, Tomás Basaldú Gutiérrez; de Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria; de Zacatecas, Néstor Santacruz Márquez y de Baja California Sur, Noé de la Rosa Ojeda.