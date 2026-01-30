Evitan fraude y extorsión por más de 6.5 mdp en una semana en Edoméx

En una semana, el Gobierno del Estado de México evitó que ciudadanos y empresas realizaran pagos por más de 6.5 millones de pesos a presuntos extorsionadores, mediante la atención inmediata de denuncias y la intervención de la Policía Cibernética estatal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, del 22 al 28 de enero se recibieron 791 reportes relacionados con llamadas de fraude, extorsión, amenazas y extorsión electrónica. La respuesta operativa permitió resolver 77 por ciento de los casos, lo que derivó en la prevención del pago de 6 millones 502 mil 707 pesos.

Las autoridades informaron que estas acciones se realizaron a partir de los reportes ciudadanos canalizados a través de la línea 089, un sistema de denuncia anónima que opera de manera permanente.

Mediante este mecanismo, la Policía Cibernética identifica los distintos tipos de engaño, asigna folios de seguimiento y remite la información a las instancias correspondientes para su atención oportuna.

El gobierno estatal señaló que la participación ciudadana es un elemento clave para la prevención de este tipo de delitos, ya que permite actuar con rapidez y frenar las operaciones de grupos que recurren al engaño y al anonimato para obtener recursos de manera ilícita.