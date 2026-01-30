Huixquilucan invitan al Mercadito Emprendedor “Amor y la Amistad” en Interlomas

Invitan al Mercadito Emprendedor “Amor y la Amistad” en Interlomas

Con el objetivo de impulsar el talento local y fortalecer la economía de las y los emprendedores del municipio, el próximo 13 de febrero se llevará a cabo el Mercadito Emprendedor “Amor y la Amistad”, un espacio dedicado a la exhibición y venta de productos artesanales e innovadores, elaborados en Huixquilucan.

El evento se realizará en la Plaza Andador Interlomas, ubicada en la avenida Jesús del Monte número 271, en la comunidad de Jesús del Monte, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, y estará abierto al público en general, especialmente a quienes buscan un regalo original en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

De acuerdo con los organizadores, el mercadito tiene como propósito respaldar a emprendedores locales, brindándoles un espacio para dar a conocer sus productos, fortalecer sus marcas y generar oportunidades de venta directa. Los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de artículos, entre ellos productos artesanales, detalles personalizados, regalos temáticos y creaciones únicas, todos elaborados con dedicación y creatividad por manos huixquiluquenses.

Las autoridades municipales destacaron que detrás de cada producto existe una historia de esfuerzo, constancia y sueños que buscan consolidarse. Por ello, invitaron a la ciudadanía a consumir local, reconociendo el valor del trabajo emprendedor como un motor de desarrollo económico y social para el municipio.

Asimismo, se informó que las personas interesadas en participar como expositoras o expositores aún pueden realizar su registro previo, enviando un correo electrónico a emprende.huixquilucan@gmail.com, antes del mes de febrero. Esta actividad es coordinada por la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial, como parte de las acciones para fomentar el autoempleo y el crecimiento de pequeños negocios.

El Mercadito Emprendedor “Amor y la Amistad” no solo representa una oportunidad para adquirir productos originales y de calidad, sino también un punto de encuentro entre la comunidad, donde se promueve la solidaridad, el apoyo mutuo y el orgullo por lo hecho en Huixquilucan.

Las autoridades reiteraron la invitación a las familias y visitantes a asistir al evento, disfrutar del ambiente y apoyar el talento local, llevándose a casa un detalle único que refleja el amor, la dedicación y el espíritu emprendedor del municipio.