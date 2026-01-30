Llaman a tomar medidas precautorias en CDMX para proteger datos personales en época mundialista

Mundial Tecnologías como el reconocimiento facial y las cámaras inteligentes deben implementarse con protocolos de privacidad. (Foto especial)

Ante el reto inédito que representa la Copa Mundial de la FIFA 2026 para la Ciudad de México, autoridades, especialistas y representantes del sector público y privado coincidieron en que la protección de los datos personales y la ciberseguridad serán determinantes para garantizar la confianza ciudadana y el respeto a los derechos humanos durante el evento deportivo de mayor escala a nivel mundial.

Por lo tanto, en la Ciudad de México se han instalado más de 100 mil cámaras y botones de auxilio, como parte de la estrategia de vigilancia y atención ciudadana para la gesta futbolística, lo que refuerza la necesidad de protocolos sólidos de ciberseguridad y protección de datos personales.

Además, tecnologías como el reconocimiento facial y las cámaras inteligentes deben implementarse con protocolos de privacidad, evaluaciones de impacto y medidas preventivas, a fin de garantizar la seguridad digital sin comprometer los derechos humanos.

Estos posicionamientos se ofrecieron durante el segundo día del Foro Día Internacional de la Protección de Datos Personales 2026: “Privacidad, Ciberseguridad y Confianza rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX).

El encuentro reunió a representantes de instituciones públicas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes destacaron que el tratamiento de datos personales en un evento masivo como el Mundial requiere una respuesta anticipada, colaborativa y con enfoque de derechos humanos.

En la inauguración, Gerardo Sauri Suárez, Encargado de la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías y representante de la Secretaría General de la Contraloría de la Ciudad de México, resaltó la importancia de prepararse frente a los ciberdelitos, por lo que, expresaron, más allá de la infraestructura y la logística, México debe fortalecer la educación digital, los protocolos preventivos y la cooperación interinstitucional e internacional, con perspectiva de género e inclusión, para proteger los datos personales de la ciudadanía.

Patricia Chávez Obregón, Directora General de Investigación Cibernética de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Segurida y Protección Ciudadana (SSPC), enfatizó que el foro permite reflexionar no solo sobre fútbol, sino sobre personas, seguridad, confianza y un futuro compartido.

Señaló que la seguridad de las personas debe ser la base para que México se consolide como un referente internacional, y que la respuesta estatal a los riesgos digitales debe partir de la planeación y del diseño de protocolos robustos de ciberseguridad.

Al tomar la palabra, la Comisionada Presidenta del INFO CDMX, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, señaló que la protección de datos personales no es un tema secundario ni accesorio al Mundial, sino una condición indispensable para garantizar experiencias seguras para las más de cinco millones de visitantes y residentes que se prevé participen en la gesta futbolística.

Enríquez Rodríguez invitó a reflexionar sobre la vida digital de una persona extranjera que asiste al Mundial: conectarse a redes Wi-Fi, activar el GPS, utilizar aplicaciones de transporte o realizar pagos electrónicos.

“Si alguno de esos sistemas falla o es vulnerado, las consecuencias pueden ser graves. Esto exige capacidades institucionales sólidas y una visión preventiva”.

Así, la especialista en operaciones de seguridad Elizabeth Ruiz Ramírez advirtió sobre los riesgos asociados al uso de tecnologías como la inteligencia artificial y el reconocimiento facial en eventos masivos.

Explicó que se prevé el uso de plantillas encriptadas y sistemas de análisis dentro de los estadios; sin embargo, alertó que la opacidad algorítmica puede generar sesgos discriminatorios hacia mujeres, personas trans, personas adultas mayores y otros grupos.

Ruiz Ramírez enfatizó que los errores técnicos pueden vulnerar derechos y generar consecuencias jurídicas, por lo que llamó a realizar evaluaciones de impacto, auditorías, procesos de verificación humana y a garantizar la transparencia en el diseño de estos sistemas.

Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), informó que operan más de 100 mil cámaras y botones de auxilio, y compartió que, en intercambios internacionales, se ha planteado hasta dónde debe llegar la protección de datos sin comprometer la seguridad pública.

El funcionario destacó que una ciudadanía informada es indispensable para la defensa de los datos personales.

En el panel, “Colaboración nacional e internacional en el marco del Mundial FIFA 2026”, Gabriela Espinosa Cantú, Consejera de Privacidad en Arochi & Linder, advirtió que el volumen de datos que se generará durante el Mundial —desde la compra de boletos hasta el transporte y el hospedaje— exige una coordinación estrecha entre actores públicos y privados.

Espinosa Cantú advirtió que no basta con contar con avisos de privacidad, sino que es necesario minimizar la recolección de datos y fortalecer los protocolos de seguridad.

Pablo Corona, consejero de la Alianza México Ciberseguro (AMCS), explicó que los estándares internacionales buscan mecanismos homogéneos que permitan identificar con claridad quién accede a los datos personales y bajo qué reglas, y destacó la participación de México, Canadá y Estados Unidos en iniciativas de flujos transfronterizos de información.

Jesús Alfredo Hernández Olvera reiteró que las personas usuarias de tecnología son un punto clave en la prevención de riesgos, por lo que la coordinación institucional y la corresponsabilidad ciudadana resultan esenciales para un uso responsable de los datos personales.

En el tercer panel, “La importancia del trabajo en equipo para la protección de datos personales de la ciudadanía”, Griselda Rubalcava Hernández, Coordinadora de la Unidad de Transparencia de la alcaldía Tlalpan, señaló que muchas personas no leen los avisos de privacidad y que, incluso en instituciones públicas, persisten áreas de oportunidad en la gestión responsable de los datos personales.

Destacó también la necesidad de garantizar la continuidad de la información ante los relevos administrativos.

Después, Federico Manzo Sarquis, Coordinador de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Coyoacán, explicó que la experiencia del Mundial no se limita al espectáculo deportivo, sino que abarca la movilidad, la estancia y los servicios que utilizan las personas visitantes, por lo que es fundamental seguir las directrices que establezca el Comité de la Ciudad de México.

Guillermo Genis Chávez, Public Policy & Government Affairs Country Manager de InDrive, afirmó que la seguridad será un elemento indispensable en eventos de esta magnitud y señaló que la empresa —con presencia en más de mil ciudades— impulsa esquemas de protección y transparencia para fortalecer la confianza entre personas usuarias y autoridades.