Magdalena Contreras realizará la Semana de las Artes 2026 con actividades culturales gratuitas

La alcaldía Magdalena Contreras anunció la realización de la Semana de las Artes 2026, un encuentro cultural que se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero en distintos espacios de la demarcación, con una programación gratuita que incluirá cine, danza, performance, moda, conversatorios, exposiciones, música y actividades comunitarias.

De acuerdo con la Subdirección de Cultura y Patrimonio, el objetivo del evento es generar espacios de encuentro y reflexión artística, así como impulsar la participación de artistas emergentes y colectivos independientes.

Las actividades se desarrollarán principalmente en el Foro Cultural “El Águila” y en el Cine Víctor Manuel Mendoza.

La inauguración está prevista para el viernes 6 de febrero a las 16:00 horas en la galería del Foro Cultural “El Águila”, con la apertura de la exposición colectiva “La ciudad nunca fue nuestra”, integrada por obras de artistas mexicanos emergentes que abordan temas como la descentralización cultural, la memoria artística y las identidades urbanas.

La muestra reúne trabajos en pintura, fotografía y collage, y permanecerá abierta al público hasta el 27 de febrero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Durante la jornada inaugural también se presentará un DJ set a cargo de Bruja Prieta y performances de Benzoato de Sodio y Hurakana Selma Ce. La exposición contará con la participación de artistas como Niño del Río, Antal Leyva, Laura Flores, Lorenzo Aguirre y Eitan Frías, entre otros.

En el Cine Víctor Manuel Mendoza se proyectará la película de terror “Cosa Rara”, seguida de un performance de la artista Gotoxyc y el conversatorio “La animación como herramienta de memoria, identidad e historia”.

Para el sábado 7 de febrero está programada la Muestra Fílmica de la UNAM, así como el conversatorio “El cine es político: la creación y producción como formas de disputa”, impartido por Mónica Ruíz, integrante de la Red Nacional de Arte.

Ese mismo día, a las 17:00 horas, la pérgola del Foro Cultural “El Águila” será sede del performance interdisciplinario “Aquí no llega el museo”, que integra elementos de moda, música y danza contemporánea.

Las actividades concluirán el domingo 8 de febrero con un concurso de freestyle y la presentación musical de Victoria Emergente, en una jornada dedicada a las expresiones juveniles y urbanas.

El Foro Cultural “El Águila” se ubica en Camino Real de Contreras 27, colonia La Concepción, mientras que el Cine Víctor Manuel Mendoza se localiza en Fortín 5, colonia Barranca Seca, ambos dentro de la alcaldía. Las autoridades informaron que todas las actividades serán de acceso libre para el público.