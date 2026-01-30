Realizan en Amecameca primera Caravana de Impulso Económico y Empleo

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez, realizó en Amecameca la primera Caravana de Impulso Económico y Empleo de la Región de los Volcanes, con el propósito de acercar servicios, capacitación y oportunidades productivas a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), así como a personas en búsqueda de empleo, para fortalecer el desarrollo económico regional.

La jornada fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), como parte de una estrategia de atención directa en territorio orientada a impulsar la capacitación, la vinculación productiva y la generación de empleo en los municipios que integran esta región.

De acuerdo con la Sedeco, la caravana concentró una oferta integral de actividades formativas, asesoría y acompañamiento dirigidos a personas emprendedoras, propietarias y propietarios de MiPyMEs y población en general, tomando en cuenta las vocaciones productivas locales.

Se incluyeron conferencias magistrales y sectoriales enfocadas al fortalecimiento de capacidades empresariales y al emprendimiento con enfoque social.

Desde las 9:00 horas, el evento contó con la participación de productoras y productores locales de miel, lácteos, café y artesanías, entre ellas piezas elaboradas con maguey y productos en piel, quienes exhibieron y comercializaron sus artículos. Además, se brindó información sobre servicios de financiamiento, vinculación y apoyo institucional para el desarrollo de proyectos productivos.

Durante el acto inaugural, la titular de la Sedeco, Laura González Hernández, señaló que la estrategia busca llevar el desarrollo económico directamente a las comunidades y promover un crecimiento más equitativo, con énfasis en el fortalecimiento del comercio tradicional, los talleres, las actividades del campo, las cooperativas y los pequeños negocios familiares.

También indicó que las Caravanas de Impulso Económico y Empleo están alineadas al Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, al Plan México y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tras el corte de listón, presidentas y presidentes municipales, así como titulares de las áreas de Desarrollo Económico de Cocotitlán, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla, Ecatzingo, Ozumba, Tepetlixpa, Juchitepec, Ayapango, Tenango del Aire y Temamatla, destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para impulsar el desarrollo económico regional.

Por su parte, el director general del IME, Alejandro Razo Delgado, explicó que estas caravanas permiten a las y los emprendedores acceder a herramientas prácticas para consolidar sus proyectos, como resultado de la articulación entre dependencias estatales y federales, instituciones financieras, academia y asociaciones.

Añadió que este trabajo conjunto amplía el acceso a servicios, financiamiento y oportunidades, con especial atención a jóvenes, cooperativas, productores locales y grupos prioritarios.

Finalmente, el IME informó que las personas interesadas pueden consultar el calendario de las próximas Caravanas de Impulso Económico y Empleo, así como inscribirse en capacitaciones y talleres gratuitos que se imparten los martes y jueves de cada semana, a través de los canales oficiales y redes sociales del Instituto.