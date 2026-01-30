Tren Insurgente rebasa 12.6 millones de usuarios en dos años de operación

Tren El Insurgente (Rogelio Morales Ponce)

El Tren Insurgente se ha consolidado como uno de los principales corredores ferroviarios de transporte público entre el Estado de México y la Ciudad de México, al registrar más de 12.6 millones de usuarios transportados entre septiembre de 2023 y octubre de 2025, de acuerdo con datos oficiales, en un contexto de alta demanda de movilidad entre ambas zonas metropolitanas.

El sistema opera actualmente en un tramo de 50 kilómetros que conecta los municipios mexiquenses de Zinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma con la estación Santa Fe, en la capital del país, con un tiempo promedio de recorrido de 40 minutos.

La demanda diaria se mantiene entre 235 mil y 240 mil usuarios, lo que lo ubica como uno de los proyectos ferroviarios de mayor utilización en la región centro del país.

Más de cinco millones de personas habitan en la zona de influencia directa del sistema, conformada por municipios con alta concentración de población trabajadora y estudiantil que se desplaza cotidianamente hacia la Ciudad de México, particularmente hacia la zona poniente, uno de los principales polos laborales y financieros de la capital.

El proyecto ferroviario contempla una extensión total de 58 kilómetros, con la próxima incorporación de la estación Observatorio, que permitirá la conexión directa con la Línea 1 del Metro. Esta integración ampliará la red de transporte masivo y fortalecerá la intermodalidad en uno de los puntos estratégicos de movilidad del Valle de México.

La conexión con Observatorio está planteada como un nodo metropolitano que articulará distintos sistemas de transporte público, lo que permitirá reorganizar los flujos de traslado entre el Estado de México y la capital, así como reducir la presión sobre las vialidades de acceso, particularmente en los corredores carreteros que comunican al Valle de Toluca con la zona poniente de la ciudad.

En términos operativos, el Tren Insurgente se ha convertido en una alternativa frente al uso del transporte individual, al ofrecer traslados con tiempos estables y menor exposición a la congestión vial.