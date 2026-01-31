Aprobado el Presupuesto de Egresos del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2026: IEMM

Presupuesto del IEEM 2026

Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se aprobó el ajuste al Presupuesto de Egresos del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2026, así como las modificaciones a su Programa Anual de Actividades. Al respecto, la Consejera Presidenta, Amalia Pulido Gómez, subrayó que la reducción refleja el resultado de aplicar medidas estrictas de racionalidad y contención del gasto.

Pulido Gómez reveló que del total aprobado, 58 de cada 100 pesos se destinarán al financiamiento público de los partidos políticos y que solo 42 pesos serán utilizados directamente por el Instituto para operar y cumplir sus funciones. En este sentido el 77% del presupuesto será destinado a salarios del personal permanente y temporal; 18.5% será usado para servicios generales como sistemas, materiales, mejora de red informática y renovación de equipos de cómputo obsoletos.

La Consejera Electoral Sayonara Flores Palacios mencionó que el presupuesto asignado al IEEM para 2026, permite dar viabilidad a las actividades institucionales programada para que los organismos públicos electorales locales garanticen elecciones periódicas, creíbles y pacíficas, y advirtió que reducirlos o desaparecerlos generaría desorden y pérdida de confianza democrática.

Por su parte, la Consejera Electoral Paula Melgarejo Salgado explicó que los ajustes al presupuesto se concentran en actividades previstas para adelantar la preparación del proceso electoral 2027, ya que desde septiembre de 2026 comienzan formalmente los trabajos en coordinación con el INE. Sobre las modificaciones al Programa Anual de Actividades, señaló que muchas de las actividades programadas se llevarán a cabo sin contar con un presupuesto específico asignado.

Adicionalmente, el Consejo General del IEEM aprobó los proyectos de acuerdo para actualizar los Lineamientos de la Oficialía de Partes, así como para expedir el Reglamento del Centro de Formación y Documentación y el Reglamento de la Actividad Administrativa y Financiera del Instituto. Por ello, la Consejera Electoral Karina Ivonne Vaquera Montoya destacó que estos nuevos lineamientos sustituyen un manual vigente desde 2008 y fortalecen el sistema de gestión documental, asegurando la integridad y resguardo de la información institucional.

Vaquera Montoya señaló que el financiamiento aprobado responde a una fórmula vigente en la ley, basada en la UMA y el padrón electoral, por lo que el IEEM está obligado a aplicarla. También comentó el impacto y atender la demanda social de reducir el costo de las elecciones, en el contexto de una posible reforma político-electoral. Afirmó que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado, que su distribución es 30% igualitaria y 70% según votos obtenidos, y que debe ejercerse con transparencia, equidad y enfoque en temas como la participación ciudadana y el liderazgo político de las mujeres.

La Crónica de Hoy 2026