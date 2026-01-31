Concluyen jornadas de servicios públicos en la comunidad de La Presa, en Tlalnepantla

Los resultados de las jornadas de servicios públicos ya son visibles en la comunidad de La Presa, Lázaro Cárdenas 2.ª Sección, donde autoridades municipales realizaron diversas acciones para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las familias que habitan esta zona del municipio de Tlalnepantla.

El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, encabezó el cierre de estas jornadas, en las que participaron distintas áreas del Ayuntamiento con el objetivo de atender de manera directa las principales necesidades de la comunidad. Durante el evento, el alcalde destacó que este tipo de acciones permiten acercar el gobierno a la gente y responder de forma concreta a las demandas ciudadanas.

Entre los trabajos realizados se encuentran labores de limpieza de las calles, retiro de basura y desechos acumulados, así como mantenimiento de espacios públicos. Estas acciones buscan no solo mejorar la imagen urbana, sino también prevenir problemas de salud y seguridad derivados de acumulación de residuos.

Además, como parte de las jornadas, se llevaron a cabo actividades de atención al medio ambiente, enfocadas en la conservación de áreas verdes y la promoción de una cultura de cuidado ecológico. Autoridades municipales señalaron que mantener entornos limpios y saludables es una tarea compartida entre gobierno y ciudadanía, por lo que se hizo un llamado a las y los vecinos a sumarse a estas acciones.

Un aspecto destacado de estas jornadas fue la realización de esterilizaciones gratuitas para mascotas, tanto perros como gatos. Esta acción tuvo como objetivo fomentar la tenencia responsable de animales, prevenir la sobrepoblación y reducir el abandono, problemáticas que afectan tanto a las mascotas como a la comunidad en general. Vecinos acudieron con sus animales y agradecieron que este tipo de servicios se acerquen directamente a sus colonias.

Durante su mensaje, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz subrayó que los cambios en Tlalnepantla se logran con trabajo constante y presencia en territorio, y afirmó que las jornadas de servicios públicos continuarán en otras comunidades del municipio. Señaló que el compromiso de su administración es mejorar las condiciones de vida en todas las colonias, sin distinción.

Habitantes de La Presa, Lázaro Cárdenas 2ª Sección, expresaron su satisfacción por los resultados alcanzados, ya que aseguraron que las calles se ven más limpias y ordenadas, y que estas acciones generan un ambiente más agradable y seguro para las familias. También destacaron la importancia de que las autoridades escuchen y atiendan directamente las necesidades locales.

Las jornadas forman parte de la estrategia municipal para fortalecer el bienestar social y promover un municipio más limpio, sustentable y solidario. A través de este tipo de acciones, el gobierno de Tlalnepantla busca consolidar una relación cercana con la ciudadanía y demostrar que los cambios positivos se logran con trabajo en equipo.