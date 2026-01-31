Impulsan economía digital con mega clase de TikTok

Clase La jornada gratuita estuvo orientada a impulsar la economía digital, la innovación y el uso estratégico de la tecnología. (GCDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con TikTok y la Alcaldía Venustiano Carranza, llevó a cabo la Mega Clase de Contenido de TikTok orientada a impulsar la economía digital, la innovación y el uso estratégico de la tecnología como motor de desarrollo económico en la capital del país, así como dotar a emprendimientos de mayores herramientas.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Desarrollo Económico expuso la importancia de fortalecer la economía digital, la innovación y la tecnología e impulsar a las redes sociales como un espacio clave para generar oportunidades reales, promover el talento local y construir una ciudad más competitiva, creativa e incluyente.

La mega clase, impartida en el Deportivo Oceanía, forma parte de la estrategia para fortalecer la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas, y así ampliar el acceso de la ciudadanía a herramientas que le permitan generar ingresos, visibilidad y crecimiento económico desde las redes sociales. Además, busca posicionar a la creatividad y la innovación tecnológica como activos clave de la economía local y como vías reales de inclusión productiva.

Durante la jornada se impartieron clases magistrales y capacitaciones prácticas sobre cómo crear contenido relevante y efectivo en TikTok, para aprovechar el alcance de la plataforma, conectar con nuevas audiencias y utilizar TikTok Shop como una herramienta de Discovery Commerce para fortalecer negocios locales, emprendimientos y economías familiares.

Asimismo, creadores de contenido realizaron un conversatorio moderado por Alonso Noriega, Gerente de Comunicación en TikTok para América Latina, en el que compartieron experiencias sobre emprendimiento, consumo local, impacto social y el papel de las plataformas digitales en la activación económica desde la base comunitaria.

“Esta megaclase es para perder el miedo. Para todos los negocios, giros y profesionistas que se quieren volver creadores de contenido digital para aumentar sus ventas y sus ingresos. Hoy nos vamos a atrever a conocer cómo las plataformas digitales nos hacen conocer a gente que se parece a nosotras, nos hacen tener nuevos ingresos y nos hacen ver el mundo digital como una parte de nuestro mundo real”, afirmó la titular de la Sedeco, Manola Zabalza.

El coordinador general del Subsistema de Educación Comunitaria Pilares, Javier Hidalgo, señaló que la plataforma se ha convertido en un espacio de comunicación, y externó que espera que continúe con un diálogo natural y orgánico como lo es actualmente y no caiga en la censura como otras redes sociales.

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, destacó la importancia de este tipo de actividades, instruidas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que las y los capitalinos use acerquen de manera asertiva a la creación de contenido con una perspectiva educativa, de comunicación efectiva, pero que, además, permita generar recursos.