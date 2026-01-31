Inauguran el Encuentro Estatal de Sistemas Municipales DIF del Estado de México 2026

Encuentro Estatal de Sistemas Municipales DIF

Durante la inauguración del Encuentro Estatal de Sistemas Municipales DIF del Estado de México 2026, acto realizado en Ixtapan de la Sal, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez mencionó la importancia de la colaboración interinstitucional para innovar desde lo local y que los 32 estados y sus municipios tengan un papel central en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. “Trabajemos unidas y unidos como instituciones con acciones cercanas a la gente y con políticas públicas eficaces, pero sobre todo humanas”, reveló.

“Cuando desde los tres niveles de gobierno trabajamos de manera coordinada en la adecuada implementación de políticas públicas para apoyar a niñas, niños y adolescentes, a personas mayores o a familias en desamparo, estamos consolidando el proyecto de una patria más justa, fraterna, solidaria y libre”, dijo García Pérez.

Asimismo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, resaltó la coordinación entre el gobierno federal, el estado, los municipios y los demás poderes como el legislativo para impulsar políticas públicas a favor de la población y celebró la oportunidad de hacer posible el intercambio de buenas prácticas entre los 125 DIF de la entidad.

A su vez, la directora del DIF estatal, Karina Labastida Sotelo, aseguró que el lema de estos dos días de trabajo “Buenas prácticas que transforman” refleja la labor de la institución por sostener lo más humano del servicio público que es escuchar, orientar, acompañar y resolver a favor de los grupos más vulnerables.

Además, la presidenta municipal de Ixtapan de la Sal, Jessica Rosalío Embriz mencionó que este espacio reúne a quienes trabajan en territorio todos los días por el bienestar de las familias mexiquenses. “Hablar de liderazgo en el servicio público, de planeación, gestión e intercambio de buenas prácticas es hablar de cómo transformar realidades desde el ámbito municipal donde se conocen de primera mano las necesidades de la gente”, finalizó.

La Crónica de Hoy 2026