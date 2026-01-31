Inauguran repavimentación de la avenida Benito Juárez en Ecatepec

Inauguraron la repavimentación de la avenida Benito Juárez, ubicada en la colonia Urbana Ixhuatepec, una de las vialidades más transitadas de la zona y que conecta con límites de la Ciudad de México. La obra fue encabezada por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre gobierno, sector empresarial y comunidad.

Durante el acto inaugural, se informó que esta repavimentación fue posible gracias a una alianza tripartita, en la que participaron el gobierno municipal, la Asociación de Industriales del Parque Industrial Xalostoc y los vecinos de la zona. Como parte de esta colaboración, los industriales aportaron 2 mil toneladas de asfalto, mientras que el Ayuntamiento contribuyó con mano de obra y maquinaria, lo que permitió reducir costos y acelerar los trabajos.

La avenida Benito Juárez es una vialidad estratégica, ya que diariamente es utilizada por miles de automovilistas, transporte público y peatones, además de servir como acceso para colonias cercanas y zonas industriales. Con esta obra, se busca mejorar la movilidad, reducir los tiempos de traslado y ofrecer mayor seguridad vial a quienes transitan por la zona.

Vecinos de la colonia Urbana Ixhuatepec señalaron que la avenida presentaba baches, desgaste del pavimento y afectaciones por el paso constante de vehículos pesados, lo que provocaba accidentes y daños a los automóviles. Por ello, consideraron que la repavimentación representa un beneficio directo para las familias, así como una mejora en la imagen urbana de la comunidad.

Durante su mensaje, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss destacó que esta obra marca el inicio de una nueva etapa de colaboración entre el gobierno municipal y el sector empresarial, basada en una visión humanista y de corresponsabilidad social. Señaló que cuando cada sector aporta desde sus capacidades, es posible lograr resultados concretos que impacten positivamente en la calidad de vida de la población.

Asimismo, autoridades municipales subrayaron que este tipo de alianzas permiten atender de manera más rápida las necesidades de infraestructura, especialmente en un municipio tan grande y complejo como Ecatepec. Indicaron que el objetivo es replicar este modelo de colaboración en otras colonias, priorizando vialidades que presentan mayor deterioro o que son clave para la movilidad regional.

La repavimentación de la avenida Benito Juárez forma parte de la estrategia municipal “Ecatepec Cambia Contigo”, que busca transformar el municipio mediante obras públicas, acciones de mantenimiento urbano y la participación activa de la ciudadanía. Bajo el lema “Cambio con Honestidad”, el gobierno local ha reiterado su compromiso de transparentar los recursos y trabajar de manera cercana con la población.

Finalmente, vecinos y automovilistas expresaron su reconocimiento por la obra y confiaron en que este tipo de proyectos continúen realizándose en otras zonas del municipio. Coincidieron en que calles en buen estado no solo mejoran la movilidad, sino que también generan bienestar, seguridad y desarrollo para toda la comunidad.