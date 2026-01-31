“PGD carece de una arquitectura presupuestaria”, señala PAN

. Ciudad de México.

El Plan General de Desarrollo presenta una visión de ciudad robusta, progresista y con un enfoque de derechos, sin embargo, esa carece de una arquitectura presupuestaria y operativa clara, lo que puede convertirlo en un instrumento declarativo más que transformador, así lo señaló la presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza.

La panista explicó que este instrumento de planeación, que define el rumbo de la capital durante los próximos 20 años, enumera 22 líneas de transformación y decenas de estrategias, pero no presenta una estimación de costos por eje, ni escenarios financieros.

“No se sabe cuánto cuesta implementar el Plan General. El documento utiliza un lenguaje potente: derecho a la ciudad, función social del suelo, justicia territorial, urbanismo social. Sin embargo, en varios ejes estratégicos el ‘qué’ está claro, pero el ‘cómo’ es difuso”, comentó.

La legisladora perteneciente al grupo parlamentario del PAN también señaló que existe ambigüedad en las fuentes de financiamiento, pues aunque el documento habla de finanzas públicas sanas, inversión pública y corresponsabilidad privada, no define la intervención del presupuesto local, o qué dependerá de recursos federales y, mucho menos, qué mecanismos permitirán involucrar inversión privada sin comprometer el interés público.

“El PGD define con claridad la ciudad que queremos, pero no asegura con la misma fuerza cómo se va a pagar ni cómo se va a ejecutar”.

Lamentó que se trate de un plan de 20 años sin costos, sin fuentes de financiamiento claras y sin candados presupuestales, “no es un Plan, es una carta de buenas intenciones”, señaló.

Para finalizar, Garza hizo un llamado al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) para que incorpore una estimación presupuestaria de las líneas de transformación y ejes estratégicos que integran el Plan General, así como la identificación de las fuentes de financiamiento para su implementación.