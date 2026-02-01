Alcaldía Cuauhtémoc reporta 57 desmentidos en su plataforma Operación Verdad

La plataforma digital Operación Verdad, impulsada por la alcaldía Cuauhtémoc, documentó y desmintió 57 contenidos falsos difundidos en contra de esta demarcación, a menos de una semana de su presentación pública, informó la administración local.

De acuerdo con la alcaldía, la herramienta funciona como un sistema de seguimiento permanente a campañas de desinformación, en el que los señalamientos que circulan en redes sociales y otros espacios digitales son contrastados con datos comprobables, con el propósito de ofrecer información verificable de manera abierta y transparente.

Recientemente se analizó un contenido difundido en redes sociales que atribuía a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega el uso de recursos públicos para la adquisición de ropa de lujo, al señalar una supuesta prenda de la marca Chanel con un costo de 8 mil 600 euros.

Según la verificación publicada en Operación Verdad, dicha acusación resultó falsa. La prenda señalada no corresponde a una marca de lujo ni fue adquirida con recursos públicos, sino que se trata de un artículo de venta comercial disponible en plataformas digitales, información que fue corroborada y difundida como parte del proceso de verificación.

La plataforma señala que este tipo de contenidos suele utilizar elementos de alto impacto, como el lujo o el gasto personal, para generar reacciones emocionales inmediatas, aun cuando no se presenten pruebas ni datos verificables, y subraya que estas afirmaciones pueden ser contrastadas mediante la presentación de evidencia documental.

Además del registro de desmentidos, Operación Verdad cuenta con un módulo de participación ciudadana para reportar contenidos falsos y con un apartado denominado La Caja Negra, que concentra investigaciones de análisis forense digital en las que se documentan patrones de difusión, el uso de cuentas automatizadas y la operación de redes de desinformación, con respaldo verificable.

La alcaldía Cuauhtémoc indicó que, a través de esta plataforma, continuará atendiendo los casos de desinformación mediante la difusión de hechos, pruebas públicas y mecanismos de transparencia para facilitar el acceso a información verificable para la ciudadanía.