Congreso CDMX instala Segundo Periodo Ordinario

La Mesa Directiva del Congreso de la capital encabezó la ceremonia de instalación que da inicio a un nuevo período ordinario de sesiones (Daniel Augusto)

El Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo la Sesión de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la III Legislatura, en un acto protocolario que marca la reanudación formal de las actividades legislativas.

La sesión solemne se realizó en el Recinto Legislativo de Donceles, donde el diputado Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Mesa Directiva, declaró formalmente instalado el Segundo Periodo Ordinario, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso local.

Sesma Suárez señaló que este nuevo periodo representa una etapa relevante para el análisis, la discusión y la eventual aprobación de iniciativas orientadas a fortalecer el marco jurídico de la capital del país.

Indicó que los trabajos legislativos estarán enfocados en dar seguimiento a una agenda que atienda temas considerados prioritarios para la población, en ámbitos como el desarrollo social, económico y urbano.

El legislador también hizo un llamado a las y los integrantes de los distintos grupos y asociaciones parlamentarias a privilegiar el diálogo, la construcción de acuerdos y el trabajo responsable, con el objetivo de generar resultados que respondan a las necesidades de la ciudadanía y contribuyan al desarrollo integral de la Ciudad de México.

En el marco de la ceremonia, el pleno guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de María Eugenia Delgado Guízar y Sheila María Eugenia Amezcua Delgado, tía y prima del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, así como del diputado federal Felipe Miguel Delgado Carrillo.

Con esta sesión, el Congreso capitalino retoma formalmente sus labores legislativas para el segundo tramo del año parlamentario, en el que se prevé la discusión de reformas, iniciativas y puntos de acuerdo vinculados a diversas problemáticas de interés público.