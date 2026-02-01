EdoMéx registra su menor cifra histórica de feminicidios; operativos y juzgados refuerzan protección a mujeres

A estas acciones se suma la creación del Juzgado LIBRE, por parte del Poder Judicial del Estado de México, para atender con perspectiva de género a mujeres en situación de violencia

El Estado de México reportó una reducción histórica en el delito de feminicidio durante 2025, al registrar el menor número de víctimas desde el inicio de la actual administración, resultado de la implementación permanente de los Operativos Violeta y del fortalecimiento de la atención judicial con la creación del Juzgado LIBRE, especializado en la protección de mujeres en situación de violencia.

De acuerdo con cifras del gobierno local, en 2025 se contabilizó una disminución de 24.66 por ciento en feminicidios respecto a 2024, mientras que, en comparación con 2022, la reducción alcanzó 61 por ciento, al pasar de 138 a 55 víctimas. Este descenso permitió que, por primera vez desde 2018, la entidad dejara de ocupar el primer lugar nacional en la incidencia de este delito.

Las autoridades estatales atribuyen estos resultados a la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Poder Judicial estatal, así como al despliegue constante de la Policía de Género en colonias, espacios públicos y transporte en los 11 municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Género.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2024 y enero de 2026, la Policía de Género realizó 125 Operativos Violeta, con presencia en mil 120 colonias de la entidad, mil 708 espacios públicos y mil 58 paraderos del transporte público. Estas acciones incluyeron el acompañamiento directo a 201 personas víctimas de violencia, la realización de mil 597 traslados de probables responsables de delitos cometidos contra mujeres y familias, así como la ejecución de 154 acciones de búsqueda.

En el mismo lapso, fueron detenidas 39 personas por su probable participación en delitos relacionados con violencia de género; de ellas, 35 fueron presentadas ante el Ministerio Público y cuatro ante el Juez Cívico.

Las estrategias de prevención y atención han contado también con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las policías municipales, a fin de reforzar la vigilancia, la investigación y la protección integral de las mujeres en todo el territorio mexiquense.

Como parte de este esquema integral, avanza la implementación del Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), un órgano jurisdiccional especializado, permanente y de alcance estatal, concebido para brindar protección inmediata a mujeres en situación de violencia.

Tras la aprobación de la reforma constitucional que da sustento a esta figura, se trabaja en la armonización de las leyes secundarias en coordinación con el Poder Judicial del Estado de México, el Poder Legislativo, la Consejería Jurídica del gobierno estatal, la FGJEM y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Este juzgado iniciará operaciones de manera prioritaria en municipios con alerta y doble alerta de género, para posteriormente ampliar su cobertura a toda la entidad.

El Juzgado LIBRE operará las 24 horas del día, los 365 días del año, y contará con facultades para dictar órdenes y medidas de protección urgentes, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta, disminuir los riesgos para las víctimas y garantizar un acompañamiento continuo.

A este esfuerzo institucional se suman los resultados obtenidos por el Poder Judicial del Estado de México durante 2025, periodo en el que se emitieron 96 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio, en las que estuvieron involucradas 99 personas.